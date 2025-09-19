El trigre en tres dimensiones de "Nikita" ya luce en El Berrón: así es la primera obra de los artistas franceses en España

No hay ni un solo vecino de El Berrón que no haya admirado ya el nuevo mural de gran tamaño que luce en una fachada que mira al mítico cruce de carreteras de la localidad sierense. Es una obra de los artistas franceses "Nikita 5.7" y que se presentó oficialmente este viernes con presencia de los autores y de responsables del gobierno sierense.

"Es impresionante. Ha quedado muy bonito", comentaron el alcalde, Ángel García, y la concejala de Educación, Eva Iglesias, que acudieron a conocer el resultado final de los trabajos, en un lateral del edificio Cuatro Vías, en la N-634, uno de los cruces con más tránsito del concejo.

La obra muestra a un tigre selvático realizado a partir de "anamorfosis 3D", una técnica que presenta obras distorsionadas que solo se “reconstruyen” correctamente desde un punto de vista concreto, generando efectos visuales de ilusión óptica. Los dos artistas son autodidactas especialistas en este tipo de representaciones que han logrado, a lo largo de su trayectoria, un gran reconocimiento internacional. Este supone su primer trabajo en Asturias y en España.

El tigre de el Berrón. / L. R.

El mural es el tercero de 2025 dentro del programa Muralia que cada año lleva a cabo el Ayuntamiento. Se trata de una iniciativa municipal para decorar medianeras y otros elementos verticales con incidencia sobre la vía pública, espacios degradados o libres que conforman el paisaje urbano.

Desde 2019 se han realizado intervenciones en diferentes medianeras que han tenido gran aceptación por la ciudadanía y esta obra de "Nikita" es la número 19 de todas las que se han llevado a cabo en el concejo. Tres de ellas, las que se impulsaron en 2021, fueron nominadas a mejor mural a nivel mundial.

En 2024 se realizaron intervenciones en Pola de Siero y Lugones. En 2025 ya se han realizado otras dos obras, una del artista Sfhir en la senda peatonal y ciclista entre Lugones y La Fresneda, concretamente en el interior del paso inferior de la autovía A-66, y la “Xana de Siero” ubicado en el armario de los cargadores para vehículos eléctricos que se encuentra en la Plaza del Ayuntamiento, en Pola de Siero, por Eduardo González, presidente de la asociación Polarte.

Vista del mural desde un extremo del cruce de El Berrón. / L. R.

Este tigre de El Berrón está pendiente de ser bautizado, como ya se ha hecho con otros murales cuya temática de naturaleza representa a algún animal salvaje.