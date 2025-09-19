Veinte establecimientos participan en "Siero de pinchos"
Las jornadas se desarrollan en locales de la Pola y Lugones los días 26, 27 y 28 de este mes
P. T.
Nueva edición de las Jornadas "Siero de Pinchos", que se presentaron este viernes en el Ayuntamiento con participación de la concejala de Comercio y Hostelería, Patricia Antuña, acompañada de técnicos y responsables de la organización de la iniciativa. La cita se desarrollará a lo largo de los días 26, 27 y 28 de septiembre y en esta ocasión se cuenta con la participación de 20 establecimientos. Cada uno de ellos ofrecerá una especialidad, un pincho diferente, a un precio que será igual para todas las propuestas, de 3 euros.
Vecinos y visitantes que se pasen por los establecimientos participantes para probar las elaboraciones podrán votar por su pincho favorito a través de un tríptico que se repartirá en los locales y que se irá sellando. Además de servir como papeleta de voto, entrarán en el sorteo de premios las que tengan al menos tres sellos de distintos negocios.
Tal y como explicó ayer la concejala de Comercio y Hostelería, se otorgarán tres premios al mejor pincho, elegidos por jurado popular, y habrá tres sorteos de fiestas de productos asturianos entre los votantes.
La edil sierense destacó que estas jornadas "representan una excelente oportunidad para disfrutar de la gastronomía local, descubrir nuevos sabores y apoyar a la hostelería de La Pola y Lugones", localidades a las que pertenecen los establecimientos participantes en esta edición de la cita.
