Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Podemos Asturias se opone a Costco en Siero: "El verdadero proyecto estratégico para el Principado es su sector primario"

"Estos macroproyectos lo único que hacen es destrozar al pequeño comercio", dice la formación morada, que acusa al Ayuntamiento de "poner sus recursos al servicio de las grandes empresas"

Por la izquierda, Gustavo Forcelledo, portavoz de Podemos en Siero: Diego Ruiz de la Peña y Silvia Tárano, en el exterior del Mercado Nacional de Ganados de La Pola, este sábado.

Por la izquierda, Gustavo Forcelledo, portavoz de Podemos en Siero: Diego Ruiz de la Peña y Silvia Tárano, en el exterior del Mercado Nacional de Ganados de La Pola, este sábado. / L. R.

Lucía Rodríguez

Pola de Siero

Podemos Asturias ha reivindicado este sábado que "el verdadero proyecto estratégico para el Principado es su sector primario, especialmente en un contexto de emergencia climática como el que estamos atravesando". Lo ha hecho en el marco de la inauguración de Agrosiero y mostrando su clara oposición a que grandes superficies, como Costco, se instalen en Asturias y, más concretamente, en Siero. El coordinador autonómico de la formación, Diego Ruiz de la Peña, denunció que "estos macroproyectos lo único que hacen es destrozar al pequeño comercio".

Añadió, además, que "nos parece que en ese contexto de emergencia climática, el Gobierno del Principado tiene que poner en marcha medidas efectivas para proteger verdaderamente y para reactivar tanto el sector pesquero, como agroalimentario, como ganadero". "Y no llenarse tanto la boca cuando ponemos y abrimos las puertas de par en par y reducimos al máximo la burocracia para esas grandes superficies y, en cambio, llenamos de burocracia a los pequeños productores, lo cual además abona el campo para discursos populistas de la extrema derecha que en el fondo históricamente siempre han despreciado a la zona rural asturiana y al campo asturiano".

La concejala de Podemos Siero, Silvia Tárano, manifestó que "la defensa de nuestro sector primario tiene que ser continua y del día a día". "Es una cuestión de economía, pero también de soberanía alimentaria, de defensa de nuestro medio rural y de nuestros modos de vida", señaló. Acusó al Ayuntamiento de Siero de "poner recursos municipales, tanto humanos como económicos, al servicio de grandes multinacionales para que se implanten en nuestro municipio empresas que no van a dejar aquí sus impuestos mientras se recortan las ayudas y se ponen trabas a la ciudadanía y al pequeño comercio".

La formación lo tiene claro. "Nuestro sitio es junto al pequeño comercio y junto a las pequeñas producciones que además se ven comprometidas con la llegada de estas grandes situaciones", concluyó la edil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El alcalde de Siero, sobre el portavoz del PP: 'Es un babayu, aunque en algunas zonas de Asturias dirían que ye fatu o tochu
  2. La Fresneda, un colegio desbordado: 'No tenemos dónde meter a los niños, preocupa la falta de espacio
  3. El trigre en tres dimensiones de 'Nikita' ya luce en El Berrón: así es la primera obra de los artistas franceses en España
  4. El plan de Costco para Siero, con 50 millones de inversión y 260 empleos, sale a información pública para su declaración como proyecto de interés estratégico
  5. Alarma en Siero y Llanera por dos incendios en la zona norte de La Fresneda y en Pruvia
  6. Susto en Lugones por una fuga de gas y agua que obligó a cortar las avenidas de Viella y de Constitución
  7. El precio de las viviendas sigue subiendo en Siero, con un auge del 4,2 por ciento en un año
  8. Uno de cada cinco vecinos de Siero es mayor de 60 años y vive solo: este es el plan municipal para atender la soledad no deseada

Agrosiero exhibe el músculo del campo con 76 ganaderías de 24 concejos y 57 expositores agroalimentarios

Agrosiero exhibe el músculo del campo con 76 ganaderías de 24 concejos y 57 expositores agroalimentarios

Teatro del Norte, mesa redonda en Lugones por el 40.º aniversario de la compañía

Teatro del Norte, mesa redonda en Lugones por el 40.º aniversario de la compañía

Podemos Asturias se opone a Costco en Siero: "El verdadero proyecto estratégico para el Principado es su sector primario"

Podemos Asturias se opone a Costco en Siero: "El verdadero proyecto estratégico para el Principado es su sector primario"

La buganvilla ya florece

La carroza de Siero en el desfile de América en Asturias, un "reflejo de la fuerza de su cultura, tradición y modernidad"

La carroza de Siero en el desfile de América en Asturias, un "reflejo de la fuerza de su cultura, tradición y modernidad"

La Universidad tendrá lista la primera aplicación para la simplificación de trámites administrativos en Siero en 2026

La Universidad tendrá lista la primera aplicación para la simplificación de trámites administrativos en Siero en 2026

IU Siero rechaza la instalación de Costco en Bobes: “Un híper, por grande que sea, no es un proyecto estratégico para el futuro de Asturias”

IU Siero rechaza la instalación de Costco en Bobes: “Un híper, por grande que sea, no es un proyecto estratégico para el futuro de Asturias”

Siero superó ya en julio los dos millones de euros de recaudación por construcciones

Siero superó ya en julio los dos millones de euros de recaudación por construcciones
Tracking Pixel Contents