Podemos Asturias se opone a Costco en Siero: "El verdadero proyecto estratégico para el Principado es su sector primario"

Podemos Asturias ha reivindicado este sábado que "el verdadero proyecto estratégico para el Principado es su sector primario, especialmente en un contexto de emergencia climática como el que estamos atravesando". Lo ha hecho en el marco de la inauguración de Agrosiero y mostrando su clara oposición a que grandes superficies, como Costco, se instalen en Asturias y, más concretamente, en Siero. El coordinador autonómico de la formación, Diego Ruiz de la Peña, denunció que "estos macroproyectos lo único que hacen es destrozar al pequeño comercio".

Añadió, además, que "nos parece que en ese contexto de emergencia climática, el Gobierno del Principado tiene que poner en marcha medidas efectivas para proteger verdaderamente y para reactivar tanto el sector pesquero, como agroalimentario, como ganadero". "Y no llenarse tanto la boca cuando ponemos y abrimos las puertas de par en par y reducimos al máximo la burocracia para esas grandes superficies y, en cambio, llenamos de burocracia a los pequeños productores, lo cual además abona el campo para discursos populistas de la extrema derecha que en el fondo históricamente siempre han despreciado a la zona rural asturiana y al campo asturiano".

La concejala de Podemos Siero, Silvia Tárano, manifestó que "la defensa de nuestro sector primario tiene que ser continua y del día a día". "Es una cuestión de economía, pero también de soberanía alimentaria, de defensa de nuestro medio rural y de nuestros modos de vida", señaló. Acusó al Ayuntamiento de Siero de "poner recursos municipales, tanto humanos como económicos, al servicio de grandes multinacionales para que se implanten en nuestro municipio empresas que no van a dejar aquí sus impuestos mientras se recortan las ayudas y se ponen trabas a la ciudadanía y al pequeño comercio".

La formación lo tiene claro. "Nuestro sitio es junto al pequeño comercio y junto a las pequeñas producciones que además se ven comprometidas con la llegada de estas grandes situaciones", concluyó la edil.