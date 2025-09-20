La carroza de Siero en el desfile de América en Asturias, un "reflejo de la fuerza de su cultura, tradición y modernidad"

Siero volvió a contar con carroza propia en el desfile del Día de América en Asturias por San Mateo, un diseño que combinó tradición y modernidad. Con dos partes diferenciadas, una de ellas destacó aspectos relativos a la historia y la cultura del concejo y otra llevó el lema "Siero para vivir" con el que se promociona actualmente el municipio como territorio con calidad de vida.

El diseño de la carroza de Siero. / LNE

Es el tercer año que Siero cuenta con carroza propia en el desfile. La obra, de Goyo, llevó en su parte delantera una Carta Puebla y estuvo acompañada por agrupaciones folclóricas del municipio, la Asociación Folclórica El Piñote, la Agrupación Cuélebre, el Grupo Principado, la Agrupación La Sidrina y el Grupo de Investigación "El Ventolín", unidos en una "sola expresión de cultura y alegría". Acompañándolos estuvo la Banda de Gaitas, formada por gaiteros de Cuélebre y El Piñote.

"Pueblo ejemplar"

En palabras de los responsables de la carroza, esta "refleja la fuerza de su cultura, tradición y modernidad". "A través de sus agrupaciones folclóricas, sus danzas y su música, Siero muestra el orgullo de un pueblo que siempre ha sabido mantener vivas sus raíces, al tiempo que mira al futuro", añaden.

El municipio, colaborador del Día de América en Asturias, tuvo esta representación oficial pero no faltó en el desfile la de Valdesoto, este año "Pueblo ejemplar" de la Fundación Princesa de Asturias. La localidad acudió con la carroza "IA mí que Pinón", de la peña Cotiellos.