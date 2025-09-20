Siero superó ya en julio los dos millones de euros de recaudación por construcciones

El dinamismo de Siero tiene su reflejo en la recaudación. Este año, hasta julio, las arcas municipales habían ingresado ya en concepto del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) 2.075.212,34 euros. La suma está más de 210.000 euros por encima de lo que se había estimado para todo 2025, ejercicio en el que se esperaba contar con 1.865.000 euros, cantidad superada prácticamente a mitad del año.

"El dato supone un crecimiento del 11,27 por ciento respecto a la previsión inicial, con cinco meses aún por delante hasta el cierre del ejercicio", destaca el gobierno municipal sierense. El regidor, Ángel García, incidió en que, a mitad de este año, la recaudación de este tributo ya supere lo presupuestado, lo que "refleja la intensa actividad constructiva e inversora en el concejo y la buena evolución de este impuesto municipal".

"Un alza del 344 por ciento"

Aportó además ayer otros datos de balance, como el hecho de que desde su llegada a la Alcaldía, en 2015, los ingresos municipales por este impuesto de construcciones e instalaciones "han registrado un incremento del 344 por ciento".

Según los números que maneja el Ayuntamiento, en 2015, la previsión de recaudación del ICIO se situaba en 467.500 euros, mientras que los ingresos efectivos ascendieron a 422.666,05 euros. En diez años, el Ayuntamiento de Siero registra cifras muy por encima de esa suma, pasando de poco más de 400.000 euros a los 2,07 millones de euros registrados a 31 de julio de 2025.

"Esto se debe a que en Siero hay una mayor actividad económica, lo que genera mayores ingresos para el municipio, que luego reinvertimos en la sociedad a través de las múltiples inversiones que se están realizando en todo el concejo", subrayó el alcalde.

El trabajo de los funcionarios

El regidor quiso mostrar su gratitud a los funcionarios municipales por su trabajo diligente para sacar adelante en el menor tiempo posible todos los expedientes y solicitudes de ciudadanos y empresas que apuestan por el municipio y quieren desarrollar sus proyectos en territorio sierense.

"Quiero agradecer especialmente a todos los funcionarios del Ayuntamiento, que son quienes tramitan los expedientes, así como a todos los ciudadanos y empresas que apuestan por Siero y nos ayudan a construir un concejo mejor: más grande, próspero, lleno de oportunidades y más humano", destacó el Alcalde.