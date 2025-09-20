Teatro del Norte, mesa redonda en Lugones por el 40.º aniversario de la compañía
P. T.
Mesa redonda como parte de los actos por el 40.º aniversario de la compañía Teatro del Norte. El acto tuvo lugar en el Centro Polivalente Integrado de Lugones, que acoge el programa de esta especial efeméride.
La cita de este sábado contó la presencia de la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, de Etelvino Vázquez, director de Teatro del Norte, y de la concejala de Cultura de Siero, Aurora Cienfuegos.
También, entre otros, con la de Antonio Sarrió, de Cambaleo Teatro, Ramón Quirós, antiguo director de la Fundación Municipal de Cultura de Siero, el actor Carlos Lorenzo, el director Carlos Rodríguez, Alberto Rionda, músico, Luis Vigil, coordinador de programación en la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo, Maxi Rodríguez, director, o Manuela Caso, encargada del vestuario en la compañía Teatro del Norte.
Las actividades comenzaron el viernes con la presentación del libro de Etelvino Vázquez "La escuela del director", sobre escenificación técnica, y que moderaron Roberto Conde y Boni Ortiz, además de contar con las intervenciones de Marta Marzon, Blanca Mariño, David González, Agustín Iglesias y Luis Alija. Después hubo la representación de "Viaje al profundo Norte", una obra interpretada por primera vez en el año 1987 y que ha sufrido algunas modificaciones.
