La Universidad tendrá lista la primera aplicación para la simplificación de trámites administrativos en Siero en el primer semestre de 2026

La Universidad de Oviedo afirma que los trabajos del Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial (CEISIA) sí "está dando sus frutos" y que hay 80 investigadores adscritos, además de "distintos profesionales que trabajan específicamente en el desarrollo de la nueva herramienta que simplificará trámites administrativos" para Siero.

Es la respuesta de la institución académica a las últimas declaraciones del regidor sierense, Ángel García, que el jueves se refirió a que este proyecto de colaboración con la Universidad estaría estancado y no habría dado aún resultados.

"La Universidad y el Ayuntamiento participan en las comisiones de seguimiento previstas en el convenio suscrito por ambas partes y las actividades planificadas por el CEISIA han sido aprobadas sin objeciones por los representantes del Consistorio. La institución recuerda que el CEISIA tiene entidad propia, más allá del convenio suscrito con el Ayuntamiento, y reitera su voluntad de cumplir, como corresponde a una entidad seria, con los compromisos pactados", destaca en un comunicado la institución académica.

En la nota se explica que las declaraciones del regidor "resultan cuando menos sorprendentes", más aún "porque, desde comienzos de septiembre, la colaboración de los trabajadores del Ayuntamiento con el centro ha sido continuada".

"El centro tiene contratados además a tres técnicos, dos informáticos y un científico de datos, que trabajan de forma continuada en las instalaciones del centro para el desarrollo de aplicaciones concretas que facilitarán trámites municipales y redundarán en beneficio de la población de Siero. A lo largo del primer semestre del año que viene, estará lista la primera aplicación para la simplificación de trámites administrativos", afirma la Universidad.

Aclara también que más allá "de la herramienta de IA para la simplificación de los trámites municipales, el CEISIA trabaja en la formación de los técnicos municipales en el uso de la IA con herramientas como Chatgpt o Copilot". El centro avanza también en otras líneas de investigación, "al margen del convenio, relacionadas con el impacto de la inteligencia artificial en distintos ámbitos, además de en el diseño y puesta en marcha de diversas acciones de divulgación sobre la IA".

La institución académica entiende, "como es lógico, la urgencia e inmediatez que, a veces, se busca, pero los proyectos informáticos serios requieren tiempo para garantizar calidad, solidez y sostenibilidad".

Añade que muestra "de la calidad y seriedad de la institución académica son los 500 proyectos de investigación que la universidad mantiene con 350 empresas e instituciones y las 718 becas de formación firmadas con 206 empresas, con altos niveles de satisfacción por ambas partes".

"No entra a valorar" que el Ayuntamiento colabore en el desarrollo de la IA "con las empresas que considere oportuno, pero censura que esta colaboración se realice menospreciando el trabajo de los investigadores del CEISIA, al encargar el mismo trabajo que ya lleva a cabo la universidad a empresas privadas".