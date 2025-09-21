Agrosiero exhibe el músculo del campo con 76 ganaderías de 24 concejos y 57 expositores agroalimentarios

Lo mejor del campo asturiano se reúne este fin de semana en Pola de Siero, con la celebración de la 40.º edición de Agrosiero que arrancaba este sábado a mediodía con su inauguración oficial. En el recinto del mercado de ganados participan durante todo el fin de semana 76 ganaderías de 24 concejos que traen al certamen un total de 433 reses. En la feria de productos agroalimentarios, que cumple 30 años y se desarrolla en la plaza cubierta polesa, hay 57 firmas con sus stands.

El alcalde, Ángel García, puso a esta gran fiesta del sector agroganadero como ejemplo "de la transformación que está viviendo Siero y que continuará sufriendo en los próximos años". "Siempre digo que no renunciamos a nuestro origen, a nuestra cultura, nuestras tradiciones ni al sector primario, y esta es la mejor muestra de ello. Pero también debemos mirar al futuro con optimismo, afrontando los retos que tenemos por delante, en los que el sector primario debe jugar un papel fundamental, sin entrar en conflicto con el resto de las actividades que existen en nuestro concejo. El sector primario representa un porcentaje pequeño dentro de la actividad económica sierense, donde el sector terciario y el industrial son los más relevantes, y lo que intentamos desde el Ayuntamiento es apoyarlo", subrayó.

Arranca Agrosiero en La Pola / L. R.

Destacó que Siero cuenta con un mercado de ganados de carácter supramunicipal, "porque da cobertura a todo el campo de asturiano, y por ello siempre pedimos al Gobierno del Principado de Asturias que colabore en su conservación y mantenimiento". También incidió en que el municipio es lo que es hoy "gracias al esfuerzo de quienes lo han forjado" y que espera "que en los próximos años el sector agroalimentario nos dé muy buenas noticias". En este sentido se refirió a que el concejo acoge las instalaciones de la empresa "más importante de Asturias, Central Lechera Asturiana, así como con queserías, empresas del sector sidrero y muchas otras del sector primario que desempeñan un papel esencial". "Y todo ello no debe suponer un enfrentamiento con los nuevos sectores y con las nuevas oportunidades que Siero tiene por delante para que nuestros ciudadanos sean los más felices", añadió.

Al acto acudieron el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, la directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López, la directora general de Ganadería y Sanidad Animal, Rocío Huerta, el regidor de Valdés, Óscar Pérez, como munícipe del concejo invitado, y la concejala de Mercados Ana Nosti, además de representantes de los distintos grupos municipales sierenses.

Un papel fundamental

El consejero Marcelino Marcos Líndez coincidió en la defensa del sector primario y subrayó que Europa tiene que apoyarlo por su papel "fundamental para el desarrollo económico de muchos territorios, como es el caso de Asturias", señaló. Destacó que por ello, aunque "actualmente el sector está en una situación equilibrada desde el punto de vista de los márgenes de rentabilidad, hay preocupación por todo lo que tiene que ver con el medio y largo plazo". Y es que "con el nuevo marco financiero plurianual post-2027, existe el riesgo de que se aminore el presupuesto destinado al sector primario en Europa".

Avanzó además que "actualmente estamos en una primera fase, que no es corta, de negociaciones entre los países miembros para ver si realmente hay una marcha atrás y los recursos presupuestarios que se destinen sean suficientes como para seguir desarrollando una actividad tan importante, en este caso para Asturias, como el sector agroganadero". En este sentido, "lo urgente es tener un presupuesto cuantioso, un presupuesto que no debe bajar del periodo que estamos gestionando en estos momentos, porque en ello nos jugamos el futuro del sector primario en Europa", apuntó.

Por su parte, la edil de Mercados y Festejos, Ana Nosti, quiso recordar los inicios de Agrosiero: "En 1984 se celebró el primer concurso promovido por un grupo de emprendedores que propusieron al Ayuntamiento la organización de este evento, comenzando a celebrarse en las antiguas instalaciones del mercado de ganado, ocupado ahora por la estación de autobuses".

Amplio programa de actividades

Además de los concursos de Vacuno Selecto y Gochu Asturcelta, en el escenario del Mercado Nacional de Ganados de Pola de Siero tienen lugar también una exposición de maquinaria agrícola y paseos gratuitos en poni asturcón. Paralelamente, en el interior de la plaza cubierta están ubicados los 57 expositores agroalimentarios y, además, se llevarán a cabo varios talleres infantiles.

Mañana domingo, en la carpa ubicada en el exterior de la plaza, donde se puede admirar la exposición de variedades de manzana, se celebrará el Campeonato de Escanciadores Sidra de Asturias, puntuable para el Campeonato de Asturias, además de la gran final del Concurso de Sidra Casera y el primer Concurso de Sidra de Hielo Casera de Asturias y de Siero, organizados por el Club Sierense Amigos de la Manzana y cuya entrega de premios tendrá lugar a las cinco de la tarde.