Amauris La Pauta gana el campeonato de escanciadores de Agrosiero
El certamen contó con la participación de 28 profesionales donde Melissa Bellón y Salvador Ondó ontuvieron el segundo y tercer puesto, respectivamente
Lucía Rodríguez
Amauris La Pauta, de la sidrería Tierra Astur, se alzó este domingo con la victora del Concurso de Escanciadores de Pola de Siero, que se celebró en el marco Agrosiero. La prueba, puntuable en el XXXII Campeonato oficial de escanciadores de Asturias, contó con la participación de 28 profesionales, algunos de ellos habituales ya en este tipo de competiciones. El segundo y tercer puesto fueron para Melissa Bellón y Salvador Ondó, respectivamente, escanciadores también de Tierra Astur.
El reto en esta ocasión era escanciar seis culines de 100 mililitros cada uno en 60 segundos, y no superar los 0.29 mililitros de sobrante de la botella teniendo en cuenta la posición de la botella, la postura, el machaque de la sidra en el vaso y la colocación del mismo a la hora de realizar el escanciado. La prueba tuvo lugar en la carpa ubicada en el exterior de la Plaza de Abastos de La Pola con un gran número de asistentes, que no quisieron perderse ninguna de las intervenciones donde los profesionales demostraron su destreza.
