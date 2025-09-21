José Luis Fernández Polvorosa oficia su última misa en La Fresneda: "Os doy las gracias y os pido perdón por haberme aguantado"

La parroquia de La Fresneda (Siero) se queda desde este domingo un poco huérfana. Y es que don José Luis Fernández Polvorosa, párroco de la urbanización, junto San Miguel y Bobes, desde hace más de tres décadas, oficiaba a la una del mediodía su última misa en Siero. Visiblemente emocionado, durante la homilía el párroco, muy querido y apreciado en la localidad, ofrecía un discurso lleno de agradecimientos y emotividad. "Una idea que quiero tener con vosotros es daros gracias. Gracias por todo. He aprendido mucho con vosotros. Me habéis hecho mucho bien", dijo.

Fue entonces cuando recordó los inicios de la iglesia de La Fresneda. "Empezamos sin tener ni una hierba para colocar un ladrillo en la calle de las Acacias y Abedules, y hemos llegado hasta esto que tenéis hoy y que lo habéis hecho vosotros con vuestra generosidad y vuestra colaboración". Agradeció especialmente a uno de los vecinos, Rufino Orejas, "que fue el que me ayudó con aquel módulo metálico, que trajimos de Pravia". Allí, durante cinco años "y gracias a las 100 sillas que nos dejaban del Club de Campo, pudimos dar aquellas primeras eucaristías". "Sillas que traían y llevaban como si fuesen unas bailarinas de un tablao andaluz", bromeó.

También quiso pedir perdón "porque me habéis aguantado mucho, de día y de noche" y admitió que "no siempre he estado a la altura vuestra, de vuestra calidad de cristianos y también de vuestra calidad de valores humanos".

Han sido muchos los años que Fernández Polvorosa ha dedicado a la parroquia y a los feligreses de La Fresneda. Y esos 34 años no se pueden borrar de un plumazo. Por eso, reconoció que "marcho con unas cuantas cosas vuestras, pero sobre todo os llevo a vosotros". Quiso dejar claro a sus fieles que "yo no he pedido irme, pero como sacerdote he de obedecer e ir allí donde se me necesita". Les confesó que el arzobispo, Jesús Sanz Montes, "ya llevaba muchos años detrás de mí, y yo me escapaba como una culebrilla, hasta que ya no he podido negarme más". E invitó a los presentes a acudir a visitarlo a Covadonga. "Allí tenéis vuestra casa y, sobre todo, tenéis un amigo".

Antes de finalizar su intervención les dio un consejo: "Amaos a rabiar. Quereos todo lo que podáis". "Yo os acompañaré siempre, desde donde esté", concluyó.