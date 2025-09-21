Leontina Vigil y Alfonso García, "Agrosierenses del año": "Es un honor que te reconozcan un trabajo tan sacrificado"

Nació en 1955, en el Rincón, Aramil, en una época marcada por la vida rural y las costumbres tradicionales. Desde muy joven, Leontina Vigil, conoció lo que era el trabajo duro, en casa de sus padres, una familia humilde con padre minero y madre dedicada a la labranza y al cuidado del ganado, pero también conoció el valor de la familia y la dedicación. A los 18 años contrajo matrimonio y se trasladó con su marido a Villanueva, donde tomó las riendas de la ganadería familiar y asumió el cuidado de toda la familia. Este domingo, Leontina, más conocida como "Tina" era reconocida con el galardón Mujer Agrosierense del año por su constancia, su dedicación y el amor incondicional hacia los suyos.

Junto a ella, recibiendo el reconocimiento masculino, se encontraba Alfonso García (Feleches, 1941) que lleva dedicándose a la ganadería desde que tenía tan solo 11 años. Ambos aseguraron que "es un honor recibir está mención, sobre todo, porque reconoce un trabajo muy poco valorado, pero que es muy sacrificado". "Estamos muy contentos", afirmaron.

Tras la entrega de los galardones a Vigil y García, se procedió a la entrega de premios al ganadero de mayor edad, que recayó en Argentina Parrondo; y al más joven, para Jorge Fernández. También a las reses del Concurso-Exposición de Vacuno Selecto. En la categoría Asturiana de los Valles, aptitud normal, "Xardón", de Tineo, y "Roma", de Llanera, se hicieron con el título de gran campeón y gran campeona. "Bachata", de la ganadería David Cardín Cueto de Villaviciosa consiguió el premio a mejor novilla, mientras que el mejor lote recayó en la ganadería Cristina Prado, de Llanera.

Un momento de la entrega de premios. / L. R.

En la categoría de doble grupa, Llanera se llevó dos títulos con "Rubio", de la ganadería María de los Ángeles García, y con el mejor lote se hizo la ganadería Diego Iglesias. Además, "Gala", de Villaviciosa y "Roma" , esta de de Las Regueras, consiguieron ser las grandes campeonas femenina y novilla, respectivamente.

Finalmente, se entregaron los premios a la raza Asturiana de las Montañas, categoría en la que "Pindal", llegado desde Nava, se llevó el título de gran campeón, y "Aldeana", de Llanes, el de gran campeona. Los premios para mejor novilla y mejor lote recayeron en "Polvorilla" y la ganadería Román Testón de Caso.

Paralelamente, en la carpa ubicada en el exterior del Mercado Nacional de Ganados de Pola de Siero se entregaron también los premios del Concurso-Exposición de Gochu Asturcelta. Luján Candás, de Colunga, y Tatiana Álvarez, de Las Regueras, se hicieron con el primer y segundo premio, respectivamente, al mejor rebaño. Borja García se llevó el premio al mejor berrón en la categoría de machos de más de ocho meses, mientras que Bárbara Canteli se alzó con el de las hembras.