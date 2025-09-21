Miguel Ángel Pereda, de Siero, ganador del primer concurso de Sidra de Hielo Casera

La carpa exterior de la plaza cubierta polesa se convirtió ayer en el escenario de la gran final del primer Concurso de Sidra de Hielo Casera de Asturias y de Siero, que se sumó este año al tradicional Concurso de Sidra Casera de Siero, que cumplía su 11.º edición. La cita, organizada por el Club Sierense de Amigos de la Manzana, contó con una alta participación. En ese sentido, el presidente de la asociación, David Menéndez, destacó que "hemos conseguido que para el concurso de sidra de hielo participen 15 productores, que es una cifra bastante notable, teniendo en cuenta que es un producto que aún no es muy conocido.

El jurado, formado por Juan Luis García, Bene Zurro y Ana Viciosa, todos ellos profesores de la Escuela de Hostelería de Gijón, proclamaron como vencedor, tanto a nivel regional como local a Miguel Ángel Pereda. Obtuvo la máxima puntuación en ambos casos, por tanto, se alzó con la doble victoria. "Ninguna sidra de fuera del concejo logró superar su puntuación", subrayó David Gutiérrez, miembro del Club Sierense de Amigos de la Manzana.

Por otra parte, José Manuel Sánchez Ferrera, de Carbayín, consiguió el primer puesto en el Concurso de Sidra Casera, seguido por Carmen Ortiz, de Celles; y Raimundo Menéndez, de Feleches. La decisión fue tomada por un jurado formado por miembros de la asociación organizadora y que estuvo compuesto por José Llera, Marta Valencia, Juan Pérez, Marta Roldán y Rafael Fernández.

Durante la tarde, los componentes del jurado realizaron una cata de las siete sidras preseleccionadas durante la semifinal, en dos rondas. El escanciador oficial fue, en esta ocasión, Jonathan Trabanco, de la sidrería Los Portales de Jaminón, de Pola de Siero. En la primera vuelta, la comisión conocía el número de la botella. Sin embargo, la segunda, fue una prueba a ciegas, en la que no se sabía ni el número de botella ni el orden en el que se realizaba la prueba.

La sidra de José Ramón Meana fue la más votada por el jurado popular, mientras que los ganadores de los sorteos a los participantes en las votaciones y en el "manzaneru" recayeron en Jorge Nuño y Nora Do Santos, respectivamente.

A la entrega de premios acudieron los concejales del Ayuntamiento de Siero Ana Nosti, Patricia Antuña, Alejandro Villa y Raimundo Díaz, que disfrutaron de una jornada de cultura sidrera y manzanera, acompañados de vecinos, amigos y familiares.