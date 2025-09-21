Mucho público en la muestra de agroalimentación de la plaza cubierta de Pola de Siero: "Ha sido una edición muy positiva"
El recinto acogió a 57 expositores en el marco del certamen de Agrosiero, que también se celebra en el mercado de ganados
Lucía Rodríguez
Artesanía, embutidos, miel, pan y una gran variedad de productos del campo. Esto y más es lo que se expone y vende este fin de semana en la plaza cubierta de Pola de Siero con motivo de la edición número 30 de la muestra de expositores agroalimentarios que forma parte del certamen Agrosiero. Productores y vendedores calificaron de "muy positiva" la edición de este año y aseguraron que "pese al mal tiempo nos ha sorprendido la alta asistencia de público".
Así opina Silvia Corte, que llegó desde Bimenes con sus chorizos de La Venta de San Julián. "Traemos morcilla y chorizo para la fabada, tanto dulce como picante, así como longaniza y un chorizo que es el que más se vende que es el de jabalí. La empresa familiar lleva varios años viniendo, aunque mi hermano y yo nos encargamos desde hace tres. La gente conoce el producto y se vende muy bien", señaló.
Cuatro años lleva asistiendo Ignacio Valdés con su savia de abedul recolectada en la alta montaña de Teverga. "Es una bebida saludable, que hoy en día se denomina funcional, y que es muy popular por los beneficios que aporta". Valdés explica que "posee propiedades diuréticas, antioxidantes y antiinflamatorias". Uno de los productos estrella de esta exposición de agroalimentación es la miel, que puede encontrarse en múltiples variantes. De flores, castaño o roble-brezo hasta las de aguacate, limón o azahar, como las que comercializa María Ángeles Cuevas, de Colmena Astur en el Polígono de Olloniego.
"Nos dedicamos a la fabricación de colmenas y todos sus accesorios, como carpinteros que somos, pero también a la venta de miel y todo lo que tenga que ver con la apicultura", señala. Cuevas asegura que "estas mieles especiales están teniendo un éxito tremendo porque acercamos nuevas variedades al público". Tanto es así que Cuevas asegura que "las ventas de las de fuera están siendo muy superiores a las de las tradicionales, porque son mucho más difíciles de encontrar".
Paralelamente, en la carpa ubicada en el exterior de la plaza, los asistentes han tenido la oportunidad de probar las diferentes sidras participantes en el Concurso de Sidra Casera organizado por el Club Sierense Amigos de la Manzana, además de conocer un total de 144 variedades de manzana que se exponen en su interior, muchas de ellas, pertenecientes a la Denominación de Origen Protegida.
- El alcalde de Siero, sobre el portavoz del PP: 'Es un babayu, aunque en algunas zonas de Asturias dirían que ye fatu o tochu
- El trigre en tres dimensiones de 'Nikita' ya luce en El Berrón: así es la primera obra de los artistas franceses en España
- La Fresneda, un colegio desbordado: 'No tenemos dónde meter a los niños, preocupa la falta de espacio
- La carroza de Siero en el desfile de América en Asturias, un 'reflejo de la fuerza de su cultura, tradición y modernidad
- El plan de Costco para Siero, con 50 millones de inversión y 260 empleos, sale a información pública para su declaración como proyecto de interés estratégico
- Alarma en Siero y Llanera por dos incendios en la zona norte de La Fresneda y en Pruvia
- Susto en Lugones por una fuga de gas y agua que obligó a cortar las avenidas de Viella y de Constitución
- El precio de las viviendas sigue subiendo en Siero, con un auge del 4,2 por ciento en un año