Mucho público en la muestra de agroalimentación de la plaza cubierta de Pola de Siero: "Ha sido una edición muy positiva"

Artesanía, embutidos, miel, pan y una gran variedad de productos del campo. Esto y más es lo que se expone y vende este fin de semana en la plaza cubierta de Pola de Siero con motivo de la edición número 30 de la muestra de expositores agroalimentarios que forma parte del certamen Agrosiero. Productores y vendedores calificaron de "muy positiva" la edición de este año y aseguraron que "pese al mal tiempo nos ha sorprendido la alta asistencia de público".

Así opina Silvia Corte, que llegó desde Bimenes con sus chorizos de La Venta de San Julián. "Traemos morcilla y chorizo para la fabada, tanto dulce como picante, así como longaniza y un chorizo que es el que más se vende que es el de jabalí. La empresa familiar lleva varios años viniendo, aunque mi hermano y yo nos encargamos desde hace tres. La gente conoce el producto y se vende muy bien", señaló.

Cuatro años lleva asistiendo Ignacio Valdés con su savia de abedul recolectada en la alta montaña de Teverga. "Es una bebida saludable, que hoy en día se denomina funcional, y que es muy popular por los beneficios que aporta". Valdés explica que "posee propiedades diuréticas, antioxidantes y antiinflamatorias". Uno de los productos estrella de esta exposición de agroalimentación es la miel, que puede encontrarse en múltiples variantes. De flores, castaño o roble-brezo hasta las de aguacate, limón o azahar, como las que comercializa María Ángeles Cuevas, de Colmena Astur en el Polígono de Olloniego.

"Nos dedicamos a la fabricación de colmenas y todos sus accesorios, como carpinteros que somos, pero también a la venta de miel y todo lo que tenga que ver con la apicultura", señala. Cuevas asegura que "estas mieles especiales están teniendo un éxito tremendo porque acercamos nuevas variedades al público". Tanto es así que Cuevas asegura que "las ventas de las de fuera están siendo muy superiores a las de las tradicionales, porque son mucho más difíciles de encontrar".

Paralelamente, en la carpa ubicada en el exterior de la plaza, los asistentes han tenido la oportunidad de probar las diferentes sidras participantes en el Concurso de Sidra Casera organizado por el Club Sierense Amigos de la Manzana, además de conocer un total de 144 variedades de manzana que se exponen en su interior, muchas de ellas, pertenecientes a la Denominación de Origen Protegida.