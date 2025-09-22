Adiós a la sidrería El Madreñeru de Pola de Siero, que cierra el 19 de octubre: "Solo tengo gratitud para todo el mundo"

Adiós a El Madreñeru, la emblemática sidrería de la Pola, en la plaza de Les Campes. El día 19 de octubre será el último en el que abra y, después, Loreto García, querida y conocidísima hostelera polesa, emprende una nueva aventura en Gijón, donde se pondrá al frente de El Chaflán, local mítico de la ciudad. Cierra una etapa, muy agradecida a clientes, amigos y vecinos que siempre la han acompañado en su establecimiento de la capital sierense, y abre una nueva que afronta con ilusión.

"Son 28 años los que llevo en El Madreñeru y, al final, la cabeza necesita cosas nuevas. Siempre tuve el sueño de tener una sidrería en Gijón. Cerró El Chaflán y la verdad es que ya hace un tiempo el dueño, Víctor, me dijo que se iba a jubilar. Recuerdo que le dije 'si te jubilas tú, vengo yo para aquí', así como un poco en broma. Pero ahora, después de pensarlo, pues dije, 'venga, para adelante'", explica García.

Decide empezar "algo nuevo, con ilusión, para cambiar un poquitín de lugar" y porque "tuve dos sueños en mi vida, uno era tener una casa de madera con piscina, que ya lo cumplí, y otro tener una sidrería en Gijón, que lo voy a cumplir ahora". Ya hace unos años tuvo una oferta para quedarse con un conocido establecimiento gijonés, pero de aquella no pudo ser, comenta. Ahora surge una nueva oportunidad, tras el fallecimiento reciente de su hermano, el conocido ciclista Ramón Fernando García Gutiérrez, que vivía en Gijón. En la Pola está la familia de Loreto García, pero también en el concejo gijonés están su cuñada y su sobrina. "Siempre tuve la cosa de estar más cerca de mi hermano y, ahora él falta, pero están su mujer y su hija, que son mi familia, así que eso también me empujó un poco a tomar la decisión", señala.

Lo que pasa, añade, "es que bueno, cuando la cabeza dice que cansó, que necesitas algo nuevo, que ya no doy más de mí, se necesita una nueva ilusión, una nueva gana, con otra vista, en Gijón". "Imagínate que yo soy del Sporting y empecé a ir a El Chaflán con nueve o diez añinos, con mi cuñada y mi hermano, que murió hace poco. En la Pola dejo a mi madre y a mi hermana, pero de Gijón también me tira la familia que tengo allí. Todos estos son los sentimientos que tengo ahora mismo, una parte de mí que quiere dejar y marchar, y otra parte de mí que se quiere quedar", señala con emoción.

El Madreñeru cierra, pero se pone en traspaso. Loreto García desconoce si alguien se hará cargo o conservará después el nombre. Sobre esto también tiene sentimientos encontrados: si el local prosiguiese como sidrería y quisieran mantenerlo le parecería bien, pero si se va a destinar a otros usos preferiría que lo bautizasen de otro modo.

La historia de El Madreñeru es la de su familia y eso pesa. En la sidrería polesa guarda dos piezas muy importantes sobre todo por su valor emocional: dos pequeñas madreñas que le regaló su padre, Benjamín García, "Jaminón", a su madre, María Teresa Gutiérrez, para "cortejarla".

Loreto García, con su padre. / LNE

Las madreñas siempre fueron seña familiar: el abuelo de Loreto, Emilio García, "Milio el Madreñeru", hacía cientos de pares cada año. De él queda imagen en una pared de la sidrería polesa. La foto se la hizo su nieta y le homenajea en el establecimiento en una escena en la que aparece sentado en su banco, con su herramientas de trabajo.

Loreto abrió el establecimiento un 10 de julio de hace 28 años junto a su hermana, que ya hace un tiempo tomó su camino con la sidrería Los Portales de Jaminón, también en la Pola. Ahora, espera que el emblemático local poleso pueda seguir adelante, que alguien lo coja. "Hay una parte de mí que quiere que se siga con el legado de El Madreñeru y otra que no. Porque luego las comparaciones son odiosas. Es igual que cuando yo vaya para El Chaflán, que Víctor y su madre son un referente en el mundo de la sidra y de la cocina. Yo sé que voy a mantener la carta y la cocina que ellos tuvieron, pero sé que va a haber qué diga 'no tiene nada que ver con lo anterior'. Entonces, con El Madreñeru igual, que la gente dirá que no tiene nada que ver o que lo hacen mejor, lo que sea, y bueno, por eso que por un lado querría que siguiera el legado nuestro y por otro no".

Loreto García quiere dar las gracias "a todo y cada uno de los clientes". "Cómo no dar las gracias a la Pola, donde nací, soy y seré polesa", incide. Comenta que hace unos días, hablando con un cliente, le decía que el próximo año "va a prestarme El Carmín más todavía porque después de 28 años voy a poder disfrutarlo", explica, en referencia a que no tendrá que estar atendiendo el local y solo se ocupará de vivir la fiesta.

"Los mejores amigos"

El Carmín le "apasiona" y "los Güevos Pintos ya no me acuerdo cuando fue la última vez que los disfruté, porque primero estaba en el bar de la familia, que fue el Pumarín, trabajé con ellos desde que era mozuca y me tocaba también los martes de Güevos Pintos", señala.

Ahora, muchos años después, va a poder vivir las fiestas como una polesa más, sin el cargo de la hostelería, y ya está haciendo planes para ello, como vestirse de asturiana. El 19 de octubre abrirá por última vez El Madreñeru, primero para las comidas, y a la tarde noche para despedirse de los clientes de siempre. "Sé que voy a llorar, ya me emociono ahora solo de pensarlo, porque gracias a El Madreñeru hice muy buenos amigos, clientes y gente muy buena".

Se queda, concluye, con todos esos buenos ratos de de canciones de chigre, de Comadres, Güevos Pintos, El Carmín, de "toda esa gente año tras año, que viene siempre, con mesa reservada". "Sé que lo voy a echar de menos y no me canso de dar las gracias a todos los que, de un modo u otro, fueron parte de El Madreñeru, vecinos, clientes, empleados, amigos, porque de aquí saqué los mejores amigos. A todos les estaré eternamente agradecida. Sin ellos no podría llegar a ser quién fui ni quién soy, ni en el mundo de la sidra ni ni el reconocimiento que tengo como hostelera", subraya.

"Seguir viviendo en la Pola"

Como va a seguir viviendo en la Pola, bromea con los clientes cuando alguno le dice qué cómo van a poder ir ahora a verla a Gijón. Ella les dice que va a volver a dormir a casa y tiene una furgoneta grande para el transporte. "Sabéis que tengo furgoneta y que voy a seguir viniendo a dormir aquí, con lo cual el que quiera que vaya en tren, que ya lo traigo yo para casa y así puede tomar una sidra a gusto", dice con el buen humor que caracteriza a Loreto García, una grande de la hostelería polesa y del mundo de la sidra, campeona de escanciado en su momento y hoy habitual en los jurados de las pruebas para el Concurso de Escanciadores de Asturias.