El Ayuntamiento de Siero inicia las obras de la segunda fase del saneamiento de Samartino, que beneficiarán a 90 vecinos

El Ayuntamiento de Siero ha iniciado ya las obras para la segunda fase del saneamiento en Samartino, que se centrarán en los núcleos de El Rayo, La Cuesta, El Llugarín, La Vega, Aveno y Muncó. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 727.074 euros y un plazo de ejecución de seis meses, por lo que está previsto que estén finalizados en febrero del próximo año. Esta intervención dará servicio a 90 vecinos de la zona, que hasta ahora carecían del servicio.

La actuación consistirá en la ejecución de 2.957 metros de nueva tubería de saneamiento, se construirán 104 pozos de registro y están proyectadas 41 acometidas domiciliarias repartidas a lo largo de todos los colectores. Una vez concluidos los trabajos, se repondrán todos los caminos afectados.

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Pergentino Martínez, visitaron este lunes el inicio de las obras. Durante la visita, el regidor recordó que estos trabajos dan continuidad a las obras llevadas a cabo en la primera fase, iniciadas en 2024 y finalizadas en abril de este año, con una inversión 649.999 euros y dando servicio a 177 vecinos.

"En total, se han destinado cerca de 1.400.000 euros para dotar de saneamiento a parte de la parroquia", destacó García. Aseguró, además, que "se llevarán a cabo todas las fases que sean necesarias hasta que toda la zona, al menos donde sea viable, cuente con el servicio".

Desde 2015, el Ayuntamiento de Siero ha invertido cerca de 28 millones de euros en saneamiento en 81 proyectos diferentes que han dado servicio a 8.709 vecinos y 229 empresas. En 2025, la inversión total será superior a los 4,7 millones de euros para diez proyectos, sumando las inversiones previstas en los presupuestos y en la modificación de crédito.