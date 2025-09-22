Berros acusa al alcalde de Siero de "corruptelas, instadas y orientadas por él"

El portavoz del Partido Popular en Siero, Juan Luis Berros, avanzó este lunes que "vamos a iniciar una serie de comunicaciones de corruptelas, instadas y orientadas por el señor alcalde, que sucesivamente desde el ayuntamiento se están ejecutando, para conocimiento de todo lo que es el concejo y los vecinos de Siero". Según el popular, "la contratación como ordenanza del exconcejal ovetense Manuel Ángel Rodríguez González es tan solo la primera muestra de ello".

Berros explicó que "el señor alcalde, lejos de justificar por qué un exconcejal socialista está reiteradamente acudiendo a los puestos de trabajo a los que es llamado a trabajar en un sitio que no le corresponde, está apartando a las personas preferentes que están en la bolsa de empleo con anterioridad". Añadió, además, que no es la primera vez. "En ocasiones anteriores, ya ha estado muchos meses ocupando plazas que no le corresponden, no solamente por estar en organismos diferentes, sino por olvidarse, entre comillas, el ayuntamiento de llamar a los anteriores puestos de la lista. Y, en eso, el alcalde es el máximo responsable", aseguró Berros.

En este sentido, Ángel García aseguró que el portavoz del Partido Popular "no sabe cuál es la normativa a aplicar en un ayuntamiento, no sabe cómo funciona". "Y entonces se está poniendo en tela de juicio la labor de los funcionarios, que son los que elaboran tanto las bases como la elaboración de las pruebas de acceso a la Administración". Aseguró que "son los funcionarios los únicos que constituyen las mesas y las bolsas y, en serio, puedo decir que hacen una labor extraordinaria y son súper serios y rigurosos. Y yo ahí no tengo absolutamente nada que ver", añadió el regidor.

Insistió en que si el portavoz del PP "tiene alguna duda, pues que vaya al Juzgado, que no espere, que, además, sabe hacerlo bien, que es lo único que hace, denunciar e ir al juzgado".

El regidor reconoció, por otro lado, que "hay concejales que estuvieron o están trabajando en el ayuntamiento porque tienen derecho a ello, porque accedieron de manera legal a una plaza, como cualquier otro ciudadano, una vez que cesaron en su actividad como cargo público, es algo normal".

Medidas legales

Por otro lado, Juan Luis Berros aseguró que "se van a tomar medidas, por mi parte, ante lo que es un insulto que en modo alguno puede quedar amparado por la libertad de expresión y la libertad de manifestación o la opinión política". "Solamente se circunscribe el insulto a una degradación personal y familiar y profesional que nada tiene que ver con la política", dijo. Lo hará después de que Ángel García se dirigiera a él con calificativos de la talla de "babayu, fatu o tochu". El portavoz popular adelantó que "tomaremos las medidas administrativas, políticas y judiciales, que correspondan en su momento y que comunicaremos en el momento oportuno".

Según el popular, "el insulto personal, que es a lo único que alude el señor alcalde, lo que hace es descalificar simple y puramente a quien lo profiere, viniendo, además, de una persona que ha sido condenada en firme penalmente por agredir a un vecino de Siero".