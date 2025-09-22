Relevo en la parroquia sierense de La Fresneda, que asumen los sacerdotes Alfredo de Diego y Sotero Alperi

La iglesia de Santa María de La Fresneda, en Siero, fue el escenario ayer de los nombramientos de Sotero Alperi y Alfredo de Diego como nuevos sacerdotes de la parroquia de la urbanización sierense. Los curas asumen, además, las de San Miguel y Bobes. Al acto que oficializa este relevo en la localidad sierense, a cargo hasta ahora de José Luis Fernández Polvorosa, asistieron muchos fieles, el arcipreste de Siero, Eduardo Solís, y el responsable del catecumenado de adultos de la Diócesis de Asturias, Artemio Grande.

El acto, presidido por Solís, contó con el juramento de fidelidad, donde ambos sacerdotes realizaron su profesión de fe y renovaron su compromiso con el servicio sacerdotal. A continuación, el arcipreste les entregó las llaves de la iglesia y realizaron un recorrido por la misma, donde asumieron las responsabilidades de prestar servicio a la comunidad a través del sacramento del bautismo, la confesión de los pecados y posteriormente fueron bendecidos, a la vez que todos los allí presentes.

Más de tres décadas de dedicación

En su homilía, Alfredo de Diego, comenzó agradeciendo a sus compañeros sacerdotes su asistencia, así como a los fieles que acudieron a la misa que se celebró a las siete de la tarde. Tuvo unas palabras especiales de agradecimiento para el párroco saliente, José Luis Fernández Polvorosa, «por sus 34 años de dedicación a estas parroquias» y que «no está presente porque no podía soportar tanta emoción».

Reconoció el sacerdote que llega a la parroquia que «mis pies están en La Fresneda, aunque mi cabeza aún está en Llaranes», en Avilés, de donde procede. Sin embargo, aseguró que «más pronto que tarde, todo mi ser estará aquí con vosotros, para cumplir la misión que se me ha encomendado». Sotero Alperi y Alfredo de Diego, además de las parroquias sierenses, llevarán las riendas de las de Lugo de Llanera, Pruvia y Villapérez (Oviedo) y «afrontan esta etapa con mucha ilusión».