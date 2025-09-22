La vivienda, prioridad de IU en la negociación presupuestaria que acaba de abrirse en Siero: “Nuestro compromiso es claro, cada euro público al servicio de derechos y soluciones"

Comienza la negociación presupuestaria en Siero. Este lunes IU ha sido la primera formación en encontrarse con el gobierno local para iniciar las conversaciones con la vivienda como uno de los ejes básicos en los que quiere seguir trabajando la coalición. El PSOE gobierna con una mayoría absoluta de 13 de los 25 concejales de la Corporación, pero aún así mantiene contactos con los grupos de la oposición para tratar de lograr el mayor consenso posible en torno a las cuentas de 2025. Es el Ayuntamiento de Asturias que primero aprueba el proyecto presupuestario en los últimos años, normalmente en octubre.

Izquierda Unida valoró esta mañana de forma positiva la primera reunión mantenida con el alcalde y el equipo de gobierno para analizar la situación del concejo y "explorar un acuerdo presupuestario útil para la ciudadanía". Según destacó la coalición, "el encuentro transcurrió en un clima de sintonía y trabajo serio, con la voluntad de centrar el debate en las soluciones a problemas concretos y no en diferencias". “Nuestro compromiso es claro: cada euro público al servicio de derechos y soluciones. Hemos encontrado sintonía para trabajar con rigor, sin anuncios prematuros y con la vista puesta en resultados medibles”, señaló Tere Álvarez, portavoz de IU Siero.

Esta primera reunión ha sido una toma de contacto en la que se han puesto sobre la mesa las prioridades compartidas "que orientarán los siguientes pasos". Son, tal y como subraya IU, la definición y concreción de un marco para una política de vivienda que "refuerce la coordinación con el Gobierno de Asturias y la Dirección General para facilitar el acceso a una vivienda digna, incluida la búsqueda de suelo para vivienda pública protegida, joven y el estudio ayudas específicas". También "la profundización en las políticas de inclusión y accesibilidad, dando continuidad a lo acordado el año pasado y avanzando en formación, protocolos y acompañamiento".

IU señala asimismo entre sus prioridades el impulso del deporte base "como seña de identidad de Siero, con diálogo estrecho con los clubes", que se avance "hacia una visión integral de la movilidad en el concejo, en particular el trabajo con el Consorcio de Transportes de Asturias para articular recorridos que mejoren la conexión con los campus de Oviedo y Gijón, reduzcan tiempos y conviertan el transporte público en una alternativa real para el estudiantado".

Además, incidió Tere Álvarez, "se compartió la necesidad de activar un plan de choque de mantenimiento rural y de reforzar las inversiones de proximidad y los servicios comunitarios, el trabajo de las asociaciones culturales y de festejos, la ampliación de programas para personas mayores y la consolidación de un programa de cooperación, además de seguir actualizando y manteniendo señalización, caminos, saneamientos y red de agua en distintos puntos del concejo".

Quiso también la portavoz municipal de IU subrayar un mensaje: “No venimos a competir con relatos, venimos a construir soluciones: vivienda, movilidad, deporte base, inclusión y pequeñas obras que cambian el día a día. Si hay acuerdo en lo útil, no habrá excusas para no sacarlo adelante".

La coalición avanzó que continuará con los contactos con el equipo de gobierno en las próximas semanas, "con el trabajo técnico para aterrizar propuestas, partidas y calendarios, con el compromiso de asegurar ejecución y rendición de cuentas a lo largo de 2026".