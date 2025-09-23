El Alcalde, sobre el PP de Siero: "Voy a llamar a Álvaro Queipo para pedirle, por favor, que sigan Beatriz Polledo y Juan Luis Berros"

El cruce de declaraciones entre el portavoz del PP, Juan Luis Berros, y el alcalde de Siero, Ángel García, suma y sigue. Se inició tras denunciar el popular supuestas irregularidades en la contratación de un exconcejal socialista de Oviedo para cubrir un puesto temporal, de un mes, en el Ayuntamiento, y lleva varios días coleando. El regidor, molesto porque se pusiese en la picota al empleado, del que Berros dio el nombre, afeó al popular que cuestionara las decisiones en materia de contratación que toman funcionarios y le instó a que acudiera al Juzgado si tenía dudas. Además, le calificó de "babayu", "mal abogado", y "lo peor, mala persona".

Berros respondió que "vamos a iniciar una serie de comunicaciones de corruptelas, instadas y orientadas por el señor alcalde, que sucesivamente desde el ayuntamiento se están ejecutando, para conocimiento de todos los vecinos de Siero". Según el popular, "la contratación como ordenanza del exconcejal ovetense es solo la primera muestra de ello".

"Medidas ante el insulto"

El portavoz del PP dijo además que "se van a tomar medidas por mi parte ante lo que es un insulto que no se puede quedar amparado por la libertad de expresión y la libertad de manifestación o la opinión política". "Solamente se circunscribe el insulto a una degradación personal, familiar y profesional que nada tiene que ver con la política", añadió.

El alcalde sierense destacó que el portavoz del PP "no sabe cuál es la normativa a aplicar en un ayuntamiento, no sabe cómo funciona", y entonces "se está poniendo en tela de juicio la labor de los funcionarios, que son los que elaboran tanto las bases como las pruebas de acceso a la Administración", señaló.

Labor de los funcionarios

Aseguró que "son los funcionarios los únicos que constituyen las mesas y las bolsas y, en serio, puedo decir que hacen una labor extraordinaria y son súper serios y rigurosos y yo ahí no tengo absolutamente nada que ver".

Ángel García hizo chanza de las declaraciones de la presidenta del PP de Siero y diputada Beatriz Polledo sobre que instaba al presidente del Principado, Adrián Barbón, "a meterle en cintura".

El alcalde de Siero explicó que "voy a llamar a Álvaro Queipo para pedirle, por favor, que mantenga tanto a Juan Luis Berros como a Beatriz Polledo al frente del Partido Popular de Siero". "Este dúo de fracasados es mejor que siga mucho tiempo, porque son el mejor camino hacia el éxito del equipo de Gobierno. Que sigan los dos es lo mejor que nos puede ocurrir a nosotros y lo peor para los militantes del PP", concluyó.