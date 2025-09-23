Ángel García (PSOE) celebra el apoyo del PP al proyecto de Costco en Siero y reclama más entendimiento entre los dos grandes partidos frente a "los radicales"

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, celebró ayer el apoyo expreso del PP asturiano a la implantación de la gran superficie de Cotsco en el polígono de Bobes. "Es una muy buena noticia de la que me alegro mucho. Los dos grandes partidos deberíamos ponernos de acuerdo en que captar inversiones para el territorio y generar empleo y riqueza es bueno, y que hay que establecer las mejores condiciones para que Asturias sea competitiva y atraiga inversiones. La mejor manera de que la gente pueda acceder a una vivienda digna también es que tenga un buen trabajo", subrayó García este mediodía en Lugones, tras una visita a las instalaciones de Intocast, dedicada a la fabricación de material refractario.

"Si PSOE y PP no somos capaces de resolver los problemas de la gente, la gente buscará quien se los arregle, y de ahí el crecimiento de las formaciones radicales, algo que obliga a los dos grandes partidos a hacer autocrítica", añadió el regidor sierense.

A juicio de García, "poner más limitaciones a la implantación de Costco no ayuda a nadie". "Ya podrían estar trabajando ahora mismo doscientas personas y el Principado podría haber vendido ya una parcela en Bobes por más de nueve millones de euros", afirmó el Alcalde, convencido de que "en esta región deberíamos hacer autocrítica y mejorar la situación no solo con discursos o directrices, sino facilitando que la gente invierta y se arriesgue, porque son quienes pagan impuestos y generan empleo".

"La política debe incentivar la inversión y ayudar a que autónomos y multinacionales puedan sacar adelante sus negocios, siempre dentro de la ley", concluyó García.