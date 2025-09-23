El arancel de la UE a un producto chino amenaza la carga de trabajo de Intocast en Lugones: "No pueden competir con otros lugares del mundo donde se fabrica lo mismo"

El arancel de hasta el 136 por ciento que aplica la Unión Europea (UE) al mineral corindón procedente de China amenaza la carga de trabajo de una de las líneas de producción de la planta que la multinacional germana Intocast tiene en Lugones. La tasa comunitaria a una materia prima que se usa industrialmente como abrasivo hace que los costes para la exportación se disparen, afectando a la facturación de la empresa y comprometiendo futuras inversiones. Esta problemática fue expuesta este martes por los responsables del complejo sierense de Intocast, Marcel Mix y Raquel Rodríguez, al alcalde del concejo, Ángel García, durante una visita a las instalaciones en la que el regidor se comprometió a informar de la situación a Jonás Fernández, eurodiputado asturiano del PSOE, con el objetivo de que Bruselas exima a la empresa del pago del arancel.

"Jonás Fernández siempre se muestra muy sensible con todo lo que ocurre en Asturias. Le informaremos para que analice la cuestión y vea qué opciones hay para atender la reclamación que nos hacen desde la empresa", explicó el regidor.

"Lo que nos trasladan es que, cuando compras la materia prima para producir y para exportar, hay una vía para eximir del pago del arancel. Tal y como están, con esa tasa de la UE a la materia prima, les va a ser imposible exportar, porque no pueden competir con otros lugares del mundo donde se fabrica lo mismo", detalló el regidor tras entrevistarse con Raquel Rodríguez y Marcel Mix, alemán afincando en La Fresneda, que llevan algo más de un año al frente de la planta de Lugones. Su plantilla actual está compuesta por 72 trabajadores y el volumen de negocio alcanzó los 28 millones de euros el último ejercicio.

Según expuso Mix, Intocast "es una compañía global y puede producir en otros lugares, pero esta situación afecta a la facturación aquí en Lugones". "La razón por la que solicitamos la ayuda del Ayuntamiento es tener más fuerza institucional, porque nuestra intención es seguir con inversiones para el futuro de esta planta", añadió el responsable local de Intocast, quien reconoció que la parte de la producción gravada por el arancel podría trasladarse a otros centros de una compañía que también se está viendo afectada, a nivel más global, por las medidas proteccionistas que impulsa Donald Trump en Estados Unidos (EE UU).

Ángel García hizo hincapié en la relevancia que tiene Intocast para el tejido empresarial de Siero para argumentar el respaldo municipal de cara a que la compañía quede eximida del arancel con el que la Unión Europea grava el corindón proveniente de China. "Estamos hablando de una empresa muy importante para Siero, que lleva aquí 52 años y es una de las responsables del crecimiento de Lugones. Tiene 72 empleos directos, a los que hay que sumar los indirectos, paga impuestos al Ayuntamiento y muchos de sus trabajadores viven en el entorno", concluyó el regidor. n