El libro sobre la vida del poleso Vicente García Riestra, éxito en Francia de una "historia que será eterna"

La historia del poleso Vicente García Riestra, el último superviviente español deportado del campo de Buchenwald, ya fallecido, es bien conocida en Asturias gracias al libro sobre su vida escrito por Xuan Santori. Y ahora, se está convirtiendo también en un éxito editorial en Francia, donde vivió exiliado hasta el final de sus días.

Santori rescató sus vivencias como prisionero a manos de los nazis para la posteridad en el libro "42.553. Después de Buchenwald", lanzado en asturiano y del que ya se está preparando una tercera edición. Tras la primera tirada se sacó a la venta en castellano, y ahora, gracias a la familia de Vicente, también se ha preparado una edición en francés que está arrasando en las librerías de aquel país.

Con el acicate además de que "cada vez van apareciendo más documentos históricos, como informes manuscritos sobre las experiencias de los campos de concentración escritos por él y por otros presos que vamos a incorporar en las nuevas ediciones", explica el autor.

Con la edición francesa se da cumplimiento además a un deseo expresado en vida por el propio Vicente: siempre quiso que el libro saliera en su país de adopción. "Así que después de los homenajes que tuvo aquí en España y en Asturias, la familia comenzó a buscar allí editores o editoriales interesados en la obra", destaca.

Enseguida apareció un editor, y "había dos profesores franceses de español muy interesados en la traducción que se propusieron ayudar. Eran conocidos de la familia de Vicente a través del ámbito educativo y fueron los encargados de hacer una tradición exquisita, literal e impecable", relata Santori, quien estuvo en permanente contacto con ellos.

"Tuvimos varias reuniones telemáticas y luego en Francia, para asegurarnos de que el tono y la adecuación estilística era exactamente lo que estábamos buscando. Hubo un respeto total a la versión original", afirma el autor asturiano.

Vicente García Riestra, en una imagen de archivo. / LNE

El libro en francés se presentó el último día de agosto en el Ayuntamiento de Trélissac, la población del Perigord en el sur de Francia donde vivía Vicente García, con la asistencia de la familia, de los editores, los traductores y una sala llena de gente "porque el peso simbólico que tienen los deportados en Francia es muchísimo mayor que el que hay aquí". Allí se les considera, "entre comillas, un poco héroes, porque se encararon contra el nazismo" y " lo pagaron con la vida o con el padecimiento del campo de concentración, que es una experiencia de la que nunca se llegaron a curar".

"Habrá más ediciones"

García Riestra (Pola de Siero, 1929) se exilió a Francia tras el asesinato de su padre y su hermano en la Guerra Civil española. En el país galo colaboró con la resistencia durante la II Guerra Mundial, por lo que fue detenido por la Gestapo, torturado y deportado al campo de Buchenwald. Fue liberado por las tropas estadounidenses y pesaba sólo 28 kilos cuando eso sucedió. A lo largo de los años volvió a Asturias en numerosas ocasiones para ofrecer charlas sobre su experiencia, y fue galardonado con la Medalla de Asturias.

Ahora su historia se lee también en Francia, donde falleció a los 94 años, y está a punto de agotarse la primera edición. Los traductores han venido al Principado a visitar además algunos de los espacios donde se desarrolló la vida de Vicente, desde la fosa de Oviedo donde fusilaron a su padre o el cementerio de Noreña, donde hicieron desaparecer a su hermano, acompañados por la familia para hacer un homenaje a su memoria sobre el terreno.

"Fue un momento muy emocionante", recuerda Xuan Santori. Y está seguro de que "habrá más ediciones", porque la vida de García Riestra será eterna, una llama contra el horror en cualquier lengua.