Locura por los paquetes perdidos de Parque Principado: dos horas de colas para descubrir qué hay dentro

Una de las entradas a Parque Principado se ha convertido estos días en un hervidero de curiosos y cazadores de gangas. Hasta el sábado, la empresa King Colis ha instalado en el centro comercial su ya famoso stand de venta de paquetería perdida, un fenómeno que está arrasando en distintas ciudades españolas. La dinámica es simple, los clientes entran durante diez minutos a un espacio delimitado, rebuscan entre decenas de cajas y paquetes extraviados o devueltos, los agitan, tantean y, finalmente, pagan lo que se llevan al peso.

“Lo más básico es diferenciar entre estándar y premium. Los primeros son una mezcla de paquetería de plataformas como Wallapop, Vinted o AliExpress, mientras que los premium proceden de grandes e-commerce, y son los que más atraen al público”, explica David Fortes, miembro del equipo de King Colis. “Aquí la gente viene con intuición, con sus propios trucos para intentar acertar, porque aunque parece cuestión de suerte, muchos saben reconocer ciertos embalajes”, añade.

El interés por este acontecimiento –que debía haber comenzado ayer pero por un problema de logística no ha sido posible el inicio de la actividad hasta esta mañana– es tal que a media tarde la cola rondaba las dos horas de espera, llegando incluso a tres en algunos momentos. “Acabamos de meter a varias personas con el Fastpass, que da acceso preferente y permite estar media hora dentro pagando 15 euros. Hasta el momento esta es una de las ciudades donde más se está pagando por esta opción”, asegura Fortes.

Además, quienes se acerquen a partir de mañana es posible que puedan disfrutar de descuentos adicionales. “Normalmente en otras ciudades, con el paso de los días, tenemos rebajas de entre un 30% y un 70% en los paquetes grandes, de más de tres, cinco y siete kilos”, adelantan desde el stand.

Entre la multitud que aguarda su turno se escuchan todo tipo de esperanzas. María Fernández y Luis Rodríguez, una pareja gallega, confiesan que han viajado desde A Coruña tras quedarse con las ganas de participar en el evento que King Colis organizó en Vigo hace unos días. “Nos lo tomamos como una excursión. Venimos con la ilusión de encontrar algo útil, a ver si hay suerte”, cuentan. Otros, como Álvaro Suárez, de Oviedo, prefieren arriesgar fuerte. “Me gasté 300 euros y todavía no sé si habrá merecido la pena, pero precisamente esa incertidumbre es lo que lo hace atractivo. Es como jugar a la lotería con cajas”.

La estrategia también juega un papel importante. Lucía Samoana, de Gijón, asegura que su truco es “apostar por los paquetes pesados y rectangulares, que suelen ser aparatos electrónicos”. Mientras, Carlos Méndez, de Mieres, busca embalajes con etiquetas extranjeras. “Ahí a veces vienen ordenadores o móviles. Yo espero pillar un iPhone”. No faltan quienes tienen objetivos más modestos, como Ana López, de Castrillón, que esperaba encontrar libros, mientras que Rubén González, de Avilés, “se conformaba” con una Nintendo Swich.

El ambiente en Parque Principado recuerda más a las rebajas o a un gran estreno que a una venta puntual. Los pasillos abarrotados, las cajas amontonándose en grandes contenedores de madera, y clientes que salen del rectángulo con una o varias bolsas repletas. Los curiosos que aún dudan se agolpan tras las vallas, observando a quienes ya tienen la oportunidad de abrir sus misteriosos paquetes.

“Esto engancha”, admite Fortes. “La gente repite, prueba suerte varias veces y muchos se van satisfechos. Otros no tanto, pero la adrenalina y la posibilidad de llevarse un tesoro escondido es lo que cuenta”. Lo cierto es que, hasta el sábado, Parque Principado vivirá la singular fiebre del misterio envuelto en cajas de cartón.