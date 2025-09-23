La Plataforma Vecinal de La Fresneda se abre a un acuerdo presupuestario en Siero: estas son sus principales reivindicaciones

La edil de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, Alejandra Cuadriello, mantuvo este martes un encuentro con el regidor, Ángel García, y el teniente de alcalde, Javier Rodríguez, para negociar su apoyo a los presupuestos municipales de Siero para 2026, en fase de redacción. Cuadriello ha incidido en la construcción de un nuevo parque infantil en la zona norte de la urbanización como principal petición para llegar a un acuerdo. "Es un área que está actualmente en expansión y, aunque la constructora encargada de las promociones ha reservado un espacio a modo de plaza, no es suficiente para todos los nuevos vecinos que se están trasladando a esas viviendas, que suelen ser familias con niños", explicó la concejala.

Cuadriello también ha solicitado que se destine una partida económica a la renovación de los trece puentes de madera que se encuentran en las diferentes zonas verdes de La Fresneda. La última intervención se realizó en 2020 y afectó tan solo a nueve de estas pasarelas. "Por aquel entonces, desde el Ayuntamiento aseguraron que era tan solo una primera puesta a punto de unas reparaciones que tenían intención de que continuaran en el futuro", indicó la edil.

"Es necesario que se saque un contrato para el mantenimiento de la línea que une La Fresneda con Parque Principado", añadió la representante de la Plataforma Vecinal, quien recordó que fue en julio de 2024 cuando Siero estrenó su primera línea interurbana de bus entre la zona residencial y el centro comercial, gracias al trabajo y la colaboración entre el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) y el propio Ayuntamiento". En este sentido, también destacó la necesidad de mantener la línea, actualmente asumida por Jiménez Movilidad, propietaria de Autocares Cabranes, que comunica la urbanización con Oviedo y Lugones y que se puso en funcionamiento el 1 de enero de 2024. "Los vecinos han recuperado la confianza en el transporte público y sería una pena que lo perdiéramos", destacó la edil antes de subrayar que el actual contrato finaliza el próximo mes de diciembre.

La congelación de impuestos municipales en 2026, la instalación de más contenedores soterrados en la zona de la farmacia, con el fin de mejorar la gestión de residuos y la limpieza viaria, o la dotación de una partida destinada a la instalación y el mantenimiento de cámaras de seguridad en todo el concejo fueron otras de las cuestiones planteadas por Alejandra Cuadriello de cara a su inclusión en las cuentas para el próximo ejercicio.

"Hemos mantenido una reunión distendida y constructiva con el equipo de gobierno, con el objetivo de llegar a un acuerdo que permita la gobernabilidad y que vaya en beneficio de los intereses de los vecinos de Siero", concluyó la edil de la Plataforma Vecinal de La Fresneda.

El PSOE gobierna con una mayoría absoluta de 13 de los 25 concejales de la Corporación, pero aun así mantiene contactos con los grupos de la oposición para tratar de lograr el mayor consenso posible en torno a las cuentas de 2026. El Alcalde ha avanzado que su intención es llevar la propuesta al Pleno en octubre. Dentro de la ronda de contactos para recabar apoyos, García ha convocado para este miércoles al portavoz del PP, Juan Luis Berros.