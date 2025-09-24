"Carbayín pasó 24 horas sin agua por falta de personal municipal", denuncia Podemos Siero

Podemos Siero denuncia la situación de los vecinos de Santa Marta de Carbayín, afectados a mediodía del lunes por una avería que les dejó sin suministro de agua. La formación considera que "se trata de una situación inadmisible, que genera graves molestias en la vida diaria y que demuestra, una vez más, las carencias de un servicio que debería ser básico y estar garantizado en todo momento".

La portavoz "morada", Silvia Tárano, recordó que lleva tiempo advirtiendo de la necesidad de reforzar el Servicio Municipal de Aguas, dotándolo de medios suficientes y de una gestión eficaz que dé respuesta a este tipo de incidencias. “Lo que no se puede hacer es precarizar el servicio para, después, utilizarlo como excusa con el objetivo de justificar una privatización, porque eso solo supondría encarecer el recibo para la ciudadanía y perder el control sobre un recurso esencial”, subrayó.

Según Tárano, este nuevo corte no es un hecho aislado. "Carbayín y otras parroquias del concejo vienen sufriendo problemas recurrentes que no reciben la atención debida por parte del gobierno municipal por carencia de personal a la que está sometido el servicio", señaló.

La edil añadió que "no estamos hablando de una molestia puntual, sino de un servicio básico que debería estar garantizado siempre. El agua es un derecho, no un negocio, y lo que necesita Siero es un Servicio Municipal de Aguas fuerte, con recursos y con planificación, no una gestión precaria que se use como excusa para abrir la puerta a la privatización".

Por ello, reclama al equipo de gobierno que "actúe de inmediato para restablecer el suministro y que ponga en marcha un plan de mejora del servicio, con inversiones que garanticen una dotación adecuada a la población del municipio y lo blinden frente a tentaciones privatizadoras".