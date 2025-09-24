Lieres contará con una pista de fútbol de césped artificial: así será la remozada zona deportiva
La instalación, junto al colegio público, se completa con porterías y redes atrapabalones
lucía rodríguez
Lieres contará con una pista de fútbol de césped artificial, que estará ubicada en la explanada situada frente al edificio de las piscinas municipales. Hasta ahora, la zona, una superficie asfaltada en la que estaban pintadas líneas deportivas, se utilizaba como aparcamiento temporal durante los meses de verano por los usuarios de las instalaciones.
La actuación consiste en la instalación de un pavimento de césped artificial de última generación, con unas dimensiones de 40 por 20 metros, que se colocará sobre el actual firme de aglomerado.
La instalación deportiva se completa con la colocación de dos porterías de fútbol 7 fabricadas en aluminio, así como con la instalación de redes atrapabalones de seis metros de altura y 60 metros de longitud en los fondos, sujetas mediante postes de acero galvanizado.
El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Deportes, Jesús Abad, visitaron este miércoles el inicio de los trabajos. El regidor destacó que se trata de "una infraestructura pensada para dar servicio a toda la localidad y, al estar pegada al colegio, permitirá que los niños la utilicen durante todo el año y disfrutar de un espacio deportivo amplio y en buenas condiciones". Además, adelantó que "de cara al próximo año, está previsto acondicionar un aparcamiento".
La actuación cuenta con un presupuesto de 48.374 euros.
