El PP se abre a apoyar las cuentas del gobierno socialista de Siero: estas son sus peticiones y la condición que pone el Alcalde

El alcalde socialista de Siero, Ángel García, y el primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, se reunieron ests miércoles con el portavoz municipal del PP, Juan Luis Berros, y la concejala Graciela Velasco, en un encuentro enmarcado dentro de las conversaciones con la oposición para llegar a un acuerdo presupuestario, pese a que el PSOE cuenta con mayoría absoluta en la Corporación. "Estamos dispuestos a ejecutar todas y cada una de las propuestas de los populares a cambio de que aprueben todos los presupuestos necesarios para su financiación", afirmó el regidor tras la reunión.

Por su lado, Berros afirmó que "si se reconoce la autoría de esos proyectos, como propuesta del grupo municipal del PP, incluso públicamente, a lo cual el señor Alcalde ha dicho que sin problema, y no se incluye una partida de algo grueso que infrinja nuestros principios, el PP dirá sí a los presupuestos".

Ángel García explicó que "la mayoría" de las iniciativas que le ha planteado el PP "tienen un impacto económico muy importante y, en algunos casos, una tramitación que no depende únicamente del Ayuntamiento". Sin embargo, aseguró que "nuestra predisposición es incluirlas todas, o casi todas, pero es evidente que, por su alcance económico y de gestión, trascienden de un único presupuesto y no se pueden concentrar en un solo ejercicio, ni probablemente en dos".

Entre las propuestas del PP figuran una plaza cubierta y la pasarela de El Carbayu en Lugones; la construcción de un parking en la Avenida de Oviedo de la Pola o la compra de la casona de Leceñes. "La compra de ese inmuebles o los proyectos de aparcamiento en suelos cuya disponibilidad y calificación urbanística desconocemos son cuestiones complejas que no dependen únicamente de la voluntad del Ayuntamiento", precisó el regidor sierense.

La habilitación de una oficina del consumidor en la Pola, la reapertura de la comisaría de la Policía Local en Lugones, los gastos de incorporación a la red municipal de aguas de todas las cooperativas de Siero y la construcción de una acera en la avenida Solvay de Lieres son el resto de propuestas que el Partido Popular trasladó al gobierno local para su inclusión en las cuentas municipales del próximo año.

Pese a que el encuentro en sí fue "cordial", según reconocen ambas partes, Juan Luis Berros negó el saludo a Ángel García a su llegada a la sala de juntas del Ayuntamiento, donde se celebró la reunión. "Mi saludo era por cortesía, no porque tenga ningún tipo de afinidad ni simpatía por él, pero no tengo ningún problema ni estoy, ni mucho menos, preocupado", .

García insistió en que "tenemos mayoría absoluta y no tendríamos por qué perder un segundo en sentarnos con nadie, pero si por algo nos caracterizamos es por ser dialogantes". "La figura de Alcalde está por encima de la figura de Cepi y mi responsabilidad es hablar con el resto de grupos municipales que tienen representación democrática y esforzarme por llegar a alcanzar acuerdos con ellos por el bien del concejo y de los vecinos", concluyó García.