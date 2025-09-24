La problemática de la Policía Local y los planes para erradicar pasos a nivel centrarán el debate del Pleno de Siero de este jueves
La moción sobre el ferrocarril ha sido presentada por el PP, mientras que la de seguridad ciudadana parte de Vox
Lucía Rodríguez
La Corporación municipal de Siero celebrará este jueves, a las 8.00 horas, y bajo la presidencia del alcalde, Ángel García, el Pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre. Entre los puntos del orden del día, los ediles abordarár una moción de Vox relativa la Policía Local, en la que se pide "devolverle su capacidad operativa, dotar al cuerpo de los medios humanos y materiales adecuados y restituir la legalidad en el nombramiento de su jefatura".
Por su parte, el Partido Popular (PP) llevará al Pleno una propuesta para la supresión de los pasos a nivel en el concejo. A principios de este mes, el diputado nacional y portavoz del partido en Llanera, Silverio Argüelles, criticó que "el gobierno de Rajoy suprimió 31 pasos a nivel en Asturias, pero desde 2018 no se ha eliminado ninguno", añadiendo, además, que "hay trece pasos muy peligrosos".
García avanzó hace tan solo unos días que "el paso a nivel de El Bayu es una cuestión sobre la que llevamos trabajando ya dos años, tanto con el Adif como con el Principado, a través de la Consejería de Infraestructuras, y ya tenemos planificada una solución técnica para suprimirlo". El regidor sierense aseguró que esa solución estará lista "muy pronto", y que, si el PSOE sigue gobernando en Siero, "el paso a nivel quedará suprimido en el próximo mandato".
