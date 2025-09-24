Sidra Meana, una tradición casera que triunfa en Siero y suma cinco décadas y tres generaciones: "Sabor firme, regustín dulce… y pides y bebes lo que te de la gana”

"Pide Sidra Meana y bebe lo que te da la gana". El eslogan, creado en esas largas horas de aislamiento en casa durante la pandemia por Raúl Meana, la tercera generación familiar que produce, ya es toda una declaración de intenciones. Aunque se trata de una bebida de elaboración casera, en este último lustro ha ido adquiriendo visibilidad y un cuidado casi profesional. A modo de homenaje a su abuelo Ismael, fallecido hace una década, pasó a introducir etiquetas con una imagen antigua en la que aparece en el momento en el que se alistó en el servicio militar. "Me llena de orgullo que me digan que me parezco a él", reconoce su nieto. Fue el primer paso, para pasar luego por ejemplo a introducir corchos con un diseño personalizado. Y llegar ahora, el pasado fin de semana, a conquistar a los sierenses.

Sidra Meana se llevó el premio de la mejor elaboración por el jurado popular en el Concurso de Sidra Casera de Siero, es decir, por todos aquellos que la probaron durante dos días en Agrosiero, y le dieron la mejor puntuación. "Intentamos que sea una sidra agradable de tomar que tenga un sabor firme pero con un regustín dulce que la haga diferente al resto", describe Raúl Meana, residente en Pola de Siero.

Raúl y José Ramón Meana, tras recibir los premios en Agrosiero. / Lne

Lo que empezó hace medio siglo, a principios de la década de los setenta, como una aventura en un pequeño llagar en la localidad de Villarrica, en el concejo de Villaviciosa, que llevaba apenas una docena de sacos de manzana, ha ido pasando de generación en generación en la familia desde el mismo emplazamiento. Una tradición que empezó Ismael Meana, ya fallecido, que cuando vio que la producción inicial se quedaba pequeña compró un llagar de madera, que aún sigue en activo, para albergar una producción de 40 sacos.

El relevo, a medida que fue envejeciendo, lo tomaron sus tres hijos, Silvino, José Ramón y Andrés Meana. Los dos últimos aún continúan junto a Raúl Meana, hijo de José Ramón. E incluso el pequeño Mael Meana, que en breve cumplirá dos años, ya pisa junto a todos ellos el llagar, para empaparse de este sentimiento familiar, y que pase en el futuro a dar el relevo dentro de la cuarta generación.

"Cuidar la materia prima desde el origen hasta el final"

"Lo aprendí todo de mi familia para tener esa inquietud ahora de continuar con la sidra casera. De mi abuelo recuerdo de cuando tenía los toneles de madera de ir a tapar las fugas que pudieran existir con ‘sebu’, y de mis tíos y mi padre preparar y armar el llagar o cortarlo", cuenta Raúl Meana, antes de entrar a desgranar algunas de las claves para elaborar una buena sidra casera.

"Sin ser ningún secreto es simplemente intentar tratar de cuidar la materia prima desde el origen hasta el proceso final, tenemos diferentes pumaradas y siempre que mayamos procuramos que las manzanas sean de todas, no de una sola", relata.

Cada dos años elaboran Sidra Meana, generalmente los impares, y con una producción que ronda los 2.000 litros. "La unión familiar entorno a la nuestra sidra en todo el proceso es la clave también y marca la diferencia", indica Raúl Meana.

"Colaboramos toda la familia: mis tíos, primos, padres, hermana, cuñado, sobrina, mi mujer y espero que un futuro no muy lejano mi hijo Mael, que para este año ya le tengo preparado un cestín pequeño para que apañe manzana", subraya.

Y también resalta otra pieza determinante, como es su abuela Maura Marcos, viuda de Ismael, que en vísperas de cumplir los 90 años sigue vigilando de cerca el proceso, aportando su experiencia y su ojo clínico al probarla, además de darles un apoyo moral fundamental. "Cuando te pegas una paliza de apañar manzana, y te espera luego con la pota de fabes preparada, y te mira y te suelta la frase mítica mientras come de ‘Qué mal compara el fartucu col famientu’".

Sinónimo de amistad

¿Y sale rentable meterse en esta aventura? "Sí. Porque esto es sinónimo de amistad, de pasarlo bien, de que cuando descorches una botella lo siguiente que te apetece es descorchar otra", incide Raúl Meana. "Me quedo con la satisfacción que te da el que un amigo, un familiar o incluso un desconocido la pruebe y te diga que está cojonuda. Solo por eso ya es rentable", señala.

Una de sus cajas presentadas fue la más votada por el público que la probó en el Concurso de Sidra Popular de Siero, organizado por la Asociación Sierense Amigos de la Manzana. Después, entre las siete seleccionadas para que un jurado experto las valorase y decidir ya el ganador absoluto (lo consiguió José Manuel Sánchez Ferrera, de Carbayín), se situaron dos de sus tres cajas de sidra presentadas, en el cuarto y sexto puesto.

"Ahora con la fama no sé si tendremos que aumentar la producción y hacer lo que tanto critiqué siempre, que es traer la manzana de Alemania o Francia", bromea Raúl Meana, que es un firme defensor de la figura del escanciador en las sidrerías, el uso de la manzana asturiana para elaborar la sidra, y en su caso, que todo siga siendo "lo más artesanal posible, que todo sea de la manera más natural ,sobre todo su fermentación en el tonel", concluye.