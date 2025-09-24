El XII Motoencuentro Solidario se estrena en Siero con conciertos, exhibiciones y una sorpresa de Melendi

El rugido de los motores se trasladará este otoño desde Pravia hasta Pola de Siero. El Motoencuentro Solidario, que organiza cada año la asociación motera “Solidaridad sobre Ruedas”, alcanza en 2025 su XII edición marcada por el cambio de ubicación, ya que esta será la primera ocasión en la que esta cita se celebrará fuera del concejo de Pravia, llegando así a la plaza cubierta de Pola de Siero con programa que se desarrollará del 3 al 5 de octubre.

La cita mantiene intacta su esencia solidaria, pues el 100% de los beneficios se destinarán a las fundaciones Neuroblastoma y Kat6a, que trabajan en la investigación del cáncer infantil y de enfermedades raras. “Aunque sea un evento motero, lo importante es que todo el mundo sepa que cualquiera puede participar y colaborar, desde comprar un vale para el bollu que repartimos hasta asistir a los conciertos. La solidaridad es lo que mueve este encuentro”, explica el vicepresidente del colectivo, Toño Bernardo.

Entre las sorpresas que prepara la organización destaca una novedad muy reciente, que han podido confirmar hace apenas unas horas. Se trata de la subasta de un doble disco de platino del álbum “Un alumno más” de Melendi firmado, que el artista asturiano dona para apoyar la causa. “Fue una alegría enorme conseguirlo, no nos lo esperábamos. Será un aliciente más para colaborar con recaudación para la investigación”, apunta Bernardo. Además, están en marcha gestiones para sumar otros objetos a la subasta que, desde la organización, consideran que pueden ayudar mucho a esta causa.

El encuentro arrancará el viernes 3 con la apertura de inscripciones, un pincheo de bienvenida y la lectura del pregón a cargo de la joven campeona de motocross Cleo Marrón, de solo 12 años y sirense. Esa misma tarde se prevé también la intervención de representantes de las asociaciones beneficiarias. La música tomará el relevo para cerrar la primera jornada con gran sabor de boca.

El sábado, los más de 200 inscritos confirmados hasta el momento –aunque la organización espera alcanzar el medio millar– iniciarán la jornada con una ruta turística hasta Nava. Tras la comida popular, la actividad se trasladará a las calles de Pola de Siero, con juegos infantiles, exhibiciones de acrobacias en moto de Adrián Artigui y Cuadrado Stunt, y un mercadillo solidario en el que participarán colectivos sociales y tiendas del sector motero. Por la noche, llegará el turno de Rodrigo Mercado, hijo del mítico Rosendo, y de los asturianos Dixebra, antes de la tradicional ruta de antorchas por la villa, organizada en coordinación con la Policía Local sierense.

El domingo será el día grande, con el sorteo de una moto Yamaha y la subasta como colofón a un fin de semana que promete llenar de vida y solidaridad el centro de Siero. “El cambio de ubicación nos supuso más papeleo, pero la acogida ha sido fantástica y contamos con el apoyo del Ayuntamiento y de la Policía Local, que nos ayudan en la organización”, destaca Bernardo. La asociación quiere remarcar que muchas de las actividades están abiertas al público en general, sin necesidad de inscripción, con el objetivo de implicar a toda la comunidad. Con esta filosofía, el Motoencuentro espera consolidarse también en su nueva sede y seguir sumando kilómetros de solidaridad sobre dos ruedas.