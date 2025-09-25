La Asociación de Vecinos de La Fresneda en riesgo de disolución: este jueves hay asamblea para tratar de renovar la junta directiva

Los vecinos de La Fresneda (Siero) elegirán este jueves a la nueva junta directiva que tomará las riendas de la asociación de vecinos de la urbanización. El colectivo ha convocado una asamblea, que tendrá lugar a las 18.30 horas en el Centro Cultural, en la que se darán a conocer las candidaturas para su posterior votación por los cerca de 500 afiliados de la entidad.

Fue el pasado mes de junio, durante el pregón de las fiestas patronales, cuando Luis Rodríguez y Lucía Jeannot, presidente y tesorera de la asociación, respectivamente, anunciaron su intención de no seguir. La que todavía es la directiva de la asociación vecinal asumió el cargo en septiembre de 2021. "Nos animaron los propios vecinos de la urbanización e, incluso, los miembros de la Plataforma Vecinal de La Fresneda (PVF) y el Ayuntamiento", recuerdan. Sin embargo, aunque en un principio consiguieron reunir al grupo de siete personas que se exige para constituir oficialmente una asociación, "la gente lo fue dejando por diferentes motivos, familiares o laborales", señaló Jeannot. "Entre nosotros dos solos no podemos hacerlo todo", indicó.

La asociación se encarga, además de la celebración de las fiestas del Corpus Christi que tienen lugar en junio, de organizar eventos como Carnaval, los vermús musicales de Nochebuena y Nochevieja, el alumbrado navideño, la recepción de Papá Noel el día 24 de diciembre o la cabalgata de los Reyes Magos. También colabora en la festividad de Halloween.

Los sobres con las candidaturas se abrirán a las 15.30 horas de este jueves. "Si no hubiera ninguna candidatura, la actual junta utilizará el dinero restante hasta que se termine, realizando las actividades que ya son costumbre en nuestra urbanización", señalan desde la asociación.

Para presentarse a la directiva, los estatutos marcan como requisito residir en La Fresneda, ser socio desde hace seis meses de la entidad y estar al corriente de la cuota anual.