Los concejales del PSOE, IU y La Fresneda celebran en la Pola el décimo aniversario de la Agenda 2030

La Agenda 2030 se aprobó por unanimidad el 25 de septiembre de 2015 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para celebrar este décimo aniversario, el equipo de Gobierno sierense se ha tomado una fotografía, posando con la bandera que refleja los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En la instantánea, que fue tomada en el Parque Alfonso X El Sabio de Pola de Siero, participaron tanto el alcalde, Ángel García, como sus concejales y las ediles de Izquierda Unida (IU) y la Plataforma Vecinal de La Fresneda (PVF), Teresa Álvarez y Alejandra Cuadriello, respectivamente.

La Agenda 2030, aprobada por los 193 Estados Miembros de la ONU, propone, además de los objetivos, 169 metas para transformar el mundo hacia la sostenibilidad, la prosperidad y la paz, centrándose en cinco áreas clave denominadas "Las cinco P": Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Alianzas.