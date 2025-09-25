Podemos reclama revertir las privatizaciones de servicios municipales para apoyar el presupuesto de Siero

Continúa la ronda de negociaciones para la elaboración de los presupuestos de Siero para 2026. La concejala de Podemos, Silvia Tárano; su portavoz en el concejo, Gustavo Forcelledo, y la responsable de formación, Violeta Arbesú, se reunieron este jueves con el teniente de alcalde Javier Rodríguez, y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, para dialogar sobre las propuestas de la formación morada.

Al término del encuentro, Javier Rodríguez comentó que "hemos mantenido un encuentro cordial, en el que nos han trasladado sus propuestas, muchas de las cuales ya habían sido planteadas en reuniones anteriores. A partir de ahora, valoraremos su viabilidad y estudiaremos su posible inclusión en el proyecto. En las próximas semanas mantendremos un nuevo contacto para avanzar en este proceso y definir qué propuestas pueden ser incorporadas.”

Por su parte, Tárano señaló que Podemos Siero establece como línea roja de la negociación las privatizaciones. "Hay varios grupos que llevan años aprobando presupuestos privatizadores: servicio de obras, parques y jardines, limpieza, Patronato Deportivo Municipal o la Fundación Municipal de Cultura, entre otros. Nosotros no vamos a aprobar ni colaborar en dotar al Ayuntamiento de partidas que eliminen servicios públicos", aseguró.

Además, Tárano apostó por el fomento de la vivienda y el transporte. En este sentido, solicitó que se rehabilite toda la vivienda municipal para ponerla en alquiler y construir un mínimo de treinta viviendas municipales y que se dote de transporte tanto a la zona rural como a la urbana para su conexión con el transporte ferroviario y otros núcleos.

"Desde Podemos se quiere evitar seguir dejando en manos de la Consejería de Vivienda esta labor, pues considera que los resultados en Siero son nefastos, al dejar abandonadas a las personas afectadas en Pumarabule, el incumplimiento de los plazos de reparación y la cesión de la vivienda pública de Lugones a un fondo privado para su gestión", afirmó la concejala.

La remunicipalización de todos los servicios privatizados y la no privatización de la gestión del agua es otra de las propuestas que ha trasladado al equipo de Gobierno la formación.

La semana de negociaciones comenzaba este lunes con la reunión con Teresa Álvarez, de Izquierda Unida; a la que seguiría Alejandra Cuadriello de la Plataforma Vecinal de La Fresneda y Juan Luis Berros y Graciela Velasco en representación del grupo municipal del Partido Popular. Tras la reunión con Podemos, solo faltaría un encuentro con Vox para el que, de momento, no hay una fecha concreta.