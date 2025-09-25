Sara Orille, nueva presidenta de la Asociación de Vecinos de La Fresneda: "Afrontamos esta etapa con mucha ilusión"

El Centro Cultural de La Fresneda (Siero) acogió este jueves la asamblea de la Asociación de Vecinos en la que, finalmente, se pudo renovar la junta directiva. El ya expresidente, Luis Rodríguez, junto a la extesorera, Lucía Jeannot, había anunciado el pasado mes de junio, durante el pregón de las fiestas del Corpus Christi, su decisión de no continuar llevando las riendas de la entidad una vez finalizara su mandato. Con una única candidatura presentada, Sara Orille, vecina de la zona, se ha convertido en la nueva presidenta de la asociación.

En un principio, se preveía que fueran dos las candidaturas. Sin embargo, tras advertir que ninguno de los dos grupos llegaba al mínimo que se exige para formar una junta directiva, decidieron aunar fuerzas y presentarse de forma conjunta. "No queríamos que la asociación desapareciera y, gracias al anterior presidente, conseguimos ponernos en contacto y optar por continuar con el proyecto", explicó Orille.

Alfonso Iglesias, como vicepresidente; Antonio Fueyo, tesorero; Marcos Prendes, secretario, y Lydia Elguezabal, Víctor Ruera y Gerardo Arias, como vocales, componen el resto del equipo. "a partir de ahora, tiraremos hacia adelante, afrontando esta etapa con mucha ilusión y con muchas ganas", dijo la flamante directiva.

Luis Rodríguez reconoció que "me da pena tener que dejarlo, por lo que intentaré seguir colaborando". Además, insistió en que "por nuestra parte, como excomponentes de la junta directiva, les prestaremos toda la ayuda que sea necesaria". Tanto es así que aseguró que "la festividad de Halloween, que es la primera que tienen a la vista, ya está prácticamente organizada y, como cada año, yo mismo seré el encargado de presentar el desfile de disfraces en el centro cultural". "El proyecto para el alumbrado navideño ya está cerrado y la subvención solicitada", añadió.

Además de estas dos actividades, los nuevos componentes de la Asociación de Vecinos de La Fresneda se harán cargo de la recepción de Papá Noel el 24 de diciembre, los vermús musicales de Nochebuena y Nochevieja, la cabalgata de Reyes Magos, la celebración de Carnaval y las fiestas del Corpus Christi, que tienen lugar en junio. "No tenemos ningún problema en facilitarles todos los contactos que sean necesarios para que puedan organizar los eventos y para que los vecinos podamos seguir disfrutando de estas celebraciones", apostilló Rodríguez.

Desde la nueva directiva aseguran que vienen "cargados de nuevas ideas y con la intención de mantener el dinamismo en la urbanización, con programaciones para todas las edades, como se venía haciendo hasta ahora". "Han dejado el listón muy alto", concluyó Orillé.