Siero y Adif firmarán antes de final de año el convenio para la supresión de los pasos a nivel del concejo

El Administrador Ferroviario Adif y el Ayuntamiento de Siero firmarán antes de finales de este año el convenio para la eliminación de varios pasos a nivel en el concejo. El más destacado es el de El Bayu, en la Pola, que será suprimido cerrando el tráfico rodado en el vial actual, mientras que en el caso de Colloto "no será posible eliminarlo por cuestiones técnicas, pero se dotará de mejoras en seguridad", avanza el alcalde, el socialista Ángel García. También se actuará sobre varios pasos más en el municipio.

Así lo avanzó este jueves en el Pleno ordinario en respuesta a una moción presentada por el PP. En ella, los "populares" pedían al gobierno local que se hiciera cargo como competencia impropia de la eliminación de los pasos a nivel, pero finalmente no será necesario dado que el Adif se ha comprometido a llevar a cabo estas labores asumiendo todo el coste de los trabajos. "Nosotros no vamos a pagar obras que le corresponden a otra administración", advierte el regidor, que se ha mostrado satisfecho con los últimos avances en este sentido con el Adif. "Confiamos en que pronto se eliminen estos pasos, si bien dependerá de la agilidad de esta entidad a la hora de llevar a cabo toda la tramitación adminisitrativa.

En el caso de El Bayu, el paso más transitado y peligroso del concejo, la solución vendrá de cerrar el paso a los vehículos en este punto, como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Así, el vial actual hacia el Bayu se transformará en una zona semipeatonal, con paso autorizado a los residentes, con una urbanización en forma de bulevar que será costeada también por el Adif.

Se construirá una pasarela elevada peatonal y ciclista para cruzar al otro lado de las vías, y los vehículos accederán al Bayu a través de la actual glorieta a en la salida de la Autovía, que da acceso tanto a la Pola como a Valdesoto. Ese enlace será mejorado, con la intervención también del Principado al tratarse de una carretera autonómica.

El portavoz el PP en Siero, Juan Luis Berros, ha afeado al resto de partidos que hayan votado en contra de su moción o se hayan abstenido. "Qué incomprensible para el vecino es el que no se solucionen problemas importantes y antiguos sólo por problemas competenciales y de mera política partidista que pueden solucionarse sin problema legal alguno mediante soluciones legales existentes", sostiene.

Policía Local

La labor de los agentes de la Policía Local también fue ayer objeto de discusión en el Pleno. Siero cuenta en la actualidad con 41 plazas una cantidad que el alcalde, Ángel García, considera "suficiente" para el concejo. "Lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar", sostiene, tras un Pleno en el que el grupo municipal de Vox presentó una moción para mejorar las condiciones del cuerpo. "Por ley no es obligatorio contar con Policía Local", sostiene el regidor, quien recuerda que sus labores se limitan a controlar el cumplimiento de las ordenanzas municipales, custodiar edificios y cargos públicos y colaborar con los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Todo ello cuando existe "un índice de absentismo laboral del 23 por ciento en la plantilla fija, algo que no sucede en los interinos", subraya el primer edil, antes de recordar que "contar con Policía Local o no es una decisión política".

Este jueves se ha incorporado además a su puesto de trabajo Fidel Fernández, jefe accidental de la Policía Local de Siero, que tiene pendientes de señalar dos juicios por presuntos delitos de acoso. El primer juicio, celebrado en la Audiencia Provincial, fue declarado nulo y será necesario celebrar una nueva sesión. Fernández había sido condenado en la primera vista.