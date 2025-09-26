Juan José Llamedo, el nuevo párroco de Valdesoto amigo de Rafa Nadal: "Mi tarea va a más allá de decir misa, hay que conocer a la gente y salir a su encuentro, sea tomando algo o dando una vuelta"

Juan José Llamedo (Lieres, Siero, 1964) acaba de incorporarse este mes como nuevo párroco de la Unidad Pastoral de Valdesoto, que abarca las parroquias de Valdesoto, Santa Eulalia de Vigil, Santa Marta de Carbayín, Santiago de Arenas y El Cuto. Además, también será vicario parroquial de la Unidad Pastoral de Pola de Siero. Con catorce años decidió que su camino iba destinado a ser cura. Ingresó en el Seminario Menor de la Virgen del Camino (León) y se hizo dominico, lo que le llevó a pasar por Manacor (Mallorca), Barcelona y Valencia, compaginado con su etapa de profesor de la Facultad de Teología, antes de ser ordenado sacerdote en 1993 e incorporándose a la Diocésis de Valencia. En este tiempo, tuvo un breve paso por Asturias, concretamente por La Argañosa, Mieres y Olloniego, antes de volver a Valencia, a Puerto Sagunto o la parroquia de La Esperanza de la capital levantina, antes de regresar cuatro décadas después a Asturias.

-¿Qué supone volver a casa?

-La situación familiar, para estar cerca de mi padre, me mueve a volver. Los obispos de Valencia y Oviedo se pusieron de acuerdo para aceptar mi traslado. Es un cambio fuerte, el Mediterráneo es otro mundo. No son iguales las parroquias de pueblo de allí que de aquí. A nivel de tradiciones hay una mentalidad distinta. El Mediterráneo es muy barroco y Asturias muy sobria. Aquí, por ejemplo, hay que gestionar cementerios. Vuelvo a Asturias con ganas. Y quiero aportar toda esa experiencia.

-En la misa de la novena del Cristo de Santana en Pola de Siero, hace unos días, recordó la figura de su padre, que fue minero de Solvay en Lieres. ¿Es la suya la figura del párroco de pueblo, cercano con los trabajadores y la realidad social?

-Sé que todo ha cambiado mucho, que las minas ya no funcionan en Siero. Pero me vino a la mente don José, que era el cura que tuve cuando era crío, que estaba muy integrado en la cultura de la mina y la problemática de los pueblos. Hay un reto muy interesante, porque el último destino en Valencia era una parroquia con gente de todos los países, colores y mentalidades. Tengo que aprender de esos curas de antes, que es curioso que todo el mundo recuerda, pero viendo el reto actual, porque he visto mucha gente mayor, pero poca joven, y es un reto conectar con ellos.

¿Y cómo debe ser un cura de pueblo hoy en día?

-Su tarea va más allá de decir misa. Hay que conocer a la gente, salir a su encuentro. Sea tomando algo en el bar, dando vueltas o conociendo muy bien cuál es la problemática actual de ese grupo humano.

-Y se estrena en el que acaba de ser nombrado "Pueblo ejemplar".

-Llegué pocos días antes de que se conociese. Es una gran noticia. Pero ser "Pueblo ejemplar" supone un reto para el futuro. No vale que vengan los Reyes, se vayan y aquí no ha pasado nada. Si se crean las sinergias necesarias puede ser un elemento muy interesante.

-En Valdesoto hay más de treinta asociaciones, casi cada vecino pertenece a una. ¿Tendrá que sumarse también el cura?

-Pues si toca en algo, ahí me meteré. Ya me han tanteado del coro y de los Sidros, aunque no sé ni lo que hay que hacer. Estoy dispuesto a colaborar. Vengo a sumar. Se puede contar conmigo para lo que sea. Tengo que medir bien las fuerzas, pero aquí hay cosas interesantes por descubrir.

Juan José Llamedo, en Pola de Siero, en uno de los jardines de la iglesia de San Pedro de Pola de Siero. / Pablo Antuña

-¿Qué tiene en mente?

-Valdesoto es una parroquia que tiene mucho patrimonio histórico y cultural no suficientemente descubierto y valorado, porque hay huellas de figuras como uno que fue Obispo de Almería, la etapa de Jovellanos o el paso de Valdés Salas. Hay que redescubrir toda esa huella.

-¿Qué momentos le han marcado en estas casi cuatro décadas?

-Le debo a los Dominicos mi sensibilidad espiritual y mi formación. Y sigo participando de esa vivencia muy enriquecedora. La experiencia de Mallorca fue muy importante. Cuando llegué, acababa de ordenarme. Mallorca me enseñó a ser cura. Con los Dominicos aprendí muchísimo. Quien realmente me enseñó fue Teodoro Úbeda, que fue obispo de Mallorca. Y allí me hizo amigo de Rafa Nadal. Y aún tengo relación con su familia. Siempre digo en broma que le di la primera comunión, porque la recibió estando yo en Mallorca, aunque directamente no se la di. Y Valencia me sigue aportando la pluralidad de una sociedad culturalmente bien definida y abierta a la vez. A nivel negativo, quizá recuerdo lo complicado que fue estar en Sagunto, con una realidad muy industrial, con una ideología y una mentalidad un poco atea, que hizo que fuese una fuerte misión, de romper amarras.