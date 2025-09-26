Paseos para disfrutar de la naturaleza: así es la nueva propuesta de ocio del Patronato de Deportes de Siero

nos días:

El concejal de Deportes, Jesús Abad, presentó este viernes la actividad “Paseos en la naturaleza”, organizada por el Patronato Deportivo Municipal de Siero dentro de su programa de actividades en el medio natural para el último trimestre del año.

La iniciativa, que se celebrará el domingo 5 de octubre en la Pola y el domingo 12 de octubre en Lugones, está dirigida al público en general y consistirá en un recorrido guiado por los entornos rurales de ambas localidades. Durante la ruta, miembros de la asociación medioambiental Biodevas explicarán a los participantes los aspectos más relevantes de la flora y fauna local. Ambas rutas comenzarán a las 11:00 horas, con una duración de dos horas.

La actividad es gratuita y dispone de 30 plazas en cada turno. Las inscripciones se podrán realizar en el Polideportivo Nuevo de Pola de Siero, de forma presencial o telefónica en el 985 72 57 72. Para la ruta de Pola de Siero (5 de octubre), las fechas de inscripción serán los días 29 y 30 de septiembre para abonados/as del Patronato Deportivo Municipal y los días 1, 2 y 3 de octubre para no abonados/as; mientras que para la ruta de Lugones (12 de octubre), las inscripciones estarán abiertas los días 6 y 7 de octubre para abonados/as y los días 8, 9 y 10 de octubre para no abonados.

El concejal comentó que “se trata de una propuesta accesible para todos los públicos, ya que los recorridos no son exigentes y no requieren de una especial condición física, únicamente acudir con ropa y calzado adecuados. Es una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza, aprender sobre nuestro entorno y compartir un momento diferente en compañía”.