El proyecto definitivo de la rehabilitación del Palacio de Celles estará listo a mediados de octubre

El proyecto definitivo para la rehabilitación integral del palacio de Celles estará listo a mediados del próximo mes de octubre, tal y como avanza el Ayuntamiento. Los nuevos propietarios están rematando las modificaciones exigidas por Patrimonio para llevar a cabo esta intervención, y será dentro de poco cuando por fin se disponga del documento definitivo. Dichas modificaciones no afectarían a las líneas generales del plan, sino que se trataría de pequeños ajustes.

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) ya emitió el año pasado un informe favorable a la intervención en el emblemático inmueble sierense, del siglo XVII y uno de los mejores exponentes del barroco rural asturiano.

Ya en mayo de 2023, cuando el empresario Víctor Madera, que promueve la iniciativa, acudió a Siero para dar a conocer la intención de rehabilitar el palacio, se explicitaron líneas generales para la actuación, que contará con un espacio para actividades culturales y también podría albergar usos de alojamiento limitados vinculados a algunos tipos de eventos.

El Palacio de Celles hoy: así se ve el inmueble, que va a ser rehabilitado / P. T.

En el documento del «Plan Especial y Estudio de Implantación de Usos del Palacio de la Torre de Celles», como se denomina concretamente la propuesta, también se explicitaban algunos planteamientos de partida para la intervención. Se proponía, por ejemplo, modificar los accesos al inmueble y desviar el actual vial que llega a la entrada del edificio. El que hay ahora, con tráfico y muy pegado al palacio, desaparecería y se sustituiría por otro de nueva construcción, que estaría situado más a la derecha y alejado del esta joya del patrimonio de Siero que es Bien de Interés Cultural (BIC).

La idea es que el edificio se destine a acoger un programa de actividades de interés social (exposiciones, conciertos, convenciones, reuniones), «acompañado de un espacio de relación, para eventos, celebraciones, junto a una dotación menor de alojamiento con pernocta, así como aquellos usos complementarios que permitan garantizar la dotación: aparcamiento, almacén, etcétera».