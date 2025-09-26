Siero aumentará la cuantía para el alumbrado navideño hasta los 150.000 euros el año que viene

La Junta de Gobierno Local de Siero ha aprobado este viernes las subvenciones de alumbrado navideño, que ascienden a un total de 98.876 euros. La convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, estaba destinada a las asociaciones de vecinos, de festejos, culturales y de comerciantes del concejo de Siero inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones del ejercicio 2025, y a las empresas del sector comercial y hostelero cuyo domicilio social radique en una entidad de más de 10.000 habitantes, con el fin de que estas puedan instalar, mantener, montar y desmontar el alumbrado navideño de las vías públicas del municipio de Siero.

El importe de la convocatoria ascendió por segundo año consecutivo a 100.000 euros, doblando la cuantía de las ediciones anteriores, como señalan el alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña.

En esta convocatoria se presentaron un total de ocho solicitudes, todas ellas aprobadas, lo que permitirá instalar alumbrado navideño en Lugones, Pola de Siero, La Fresneda, El Berrón, Anes, Santa Marina, Lieres y Muñó, que se suma por primera vez a la colocación de luminosos en el pueblo para las fiestas.

Luces navideñas en el centro de Pola de Siero / Carla Vega / Carla Vega

Las ayudas se distribuyen en tres líneas de actuación previstas en las bases. En la línea 1, destinada a asociaciones y empresas de localidades con más de 10.000 habitantes, se concedieron subvenciones a ACARLUG de Lugones (29.996 euros) y a la Asociación de Hosteleros de Les Campes de la Pola (30.000 euros).

En la línea 2, para asociaciones de entre 3.500 y 10.000 habitantes, resultaron beneficiarias la Asociación de Vecinos de La Fresneda (15.000 euros) y la Asociación El Arbolón de El Berrón (15.000 euros). Y en la línea 3, para entidades de localidades con menos de 3.500 habitantes, recibieron ayuda la Sociedad Cultural y de Festejos Santa Apolonia de Pañeda Nueva (2.222 euros), la Asociación Cultural y de Festejos Los Cuquiellos de Santa Marina (22.222 euros), la cofradía San Antonio de Lieres (2.500 euros) y la Sociedad de Festejos de Muñó (1.936 euros).

El primer edil explicó que este año se ha resuelto la convocatoria con antelación suficiente para que las asociaciones tengan ya la concesión y puedan organizar el alumbrado navideño con tiempo. De cara al futuro, y viendo que cada vez hay más localidades que solicitan la ayuda, el año que viene se aumentará la cuantía de la subvención, con cargo a remanentes. "La previsión es ampliarla hasta un mínimo de 150.000 euros, es decir, un 50 por ciento más que este año, para las Navidades 2026-2027", avanzó el alcalde.