Siero pierde 5 millones de fondos europeos para el gran proyecto de mejora de la N-634 hasta Argüelles y echa la culpa a Noreña: "Todo han sido problemas"

Varapalo para Siero en uno de los proyectos más ambiciosos que tenía en marcha: la mejora integral del tramo de la carretera N-634 entre la glorieta de Ullaga, en la Pola, y Argüelles. Los impedimentos expuestos por el concejo vecino de Noreña a lo largo de la tramitación han provocado, según sostiene el alcalde, Ángel García, que el plan se haya paralizado y que ya no sea posible acceder a los fondos europeos con los que el Ministerio de Transportes lo iba a financiar. En total, el presupuesto de la actuación asciende a cinco millones de euros.

"Todo han sido problemas desde el principio con Noreña, con los lindes entre concejos y con un montón de cosas más, así que ahora nos encontramos con que los fondos europeos Next Generation con los que se iba a pagar esta obra ya no se pueden justificar. Wl proyecto se ha quedado en algún cajón del Ministerio", lamenta Ángel García.

En un principio estaba previsto que la carretera N-634, en el tramo que une la Pola Argüelles, se transformara en una gran vía interurbana de unos seis kilómetros con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la movilidad peatonal y ciclista y el entorno urbano. Las mejoras incluían la creación de una senda mixta para peatones y ciclistas, con carril bici incorporado, la instalación de alumbrado público, la limitación de la velocidad para ganar en seguridad y la construcción de una rotonda en el cruce de la Avenida de Langreo de El Berrón, un punto peligroso regido actualmente por semáforos. De hecho esta gran rotonda era vista como una de las intervenciones más importantes de los últimos años en un plan de actuación "de los más transformadores para Siero", a juicio de su Alcalde.

Siero había formalizado el año pasado la cesión al concejo del tramo de la N-634 entre la Pola y Argüelles por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Con ello, sería posible poner en marcha el acondicionamiento de esta parte de la vía. Estaba previsto que se acondicionara una senda peatonal para facilitar la movilidad de los vecinos y conectar núcleos hasta ahora dispersos. El Ayuntamiento da por aplazada esta intervención y sin fecha para retomarla.

"No renunciamos al proyecto", sostiene García, quien sí lamenta que se haya perdido una cantidad muy elevada de dinero. Ahora habrá que buscar nuevas fuentes de financiación con el retraso que ello conllevaría para poder ejecutar los trabajos.

La obra había sido un compromiso de la pasada campaña electoral, e incluso se planteaba extender la actuación, una vez finalizada en Argüelles, hasta La Fresneda.