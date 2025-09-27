Los mejores bocados se saborean este fin de semana en el certamen Siero de Pinchos: "Están todos buenísimos"
"Está teniendo buena acogida, es bueno para la gente que le ofrezcamos cosas diferentes", indica la hostelera polesa Nerea Peláez
Perritos asturianos, fajitas, minihamburguesas, montaditos, tostas o simplemente bocados muy sabrosos, en los que entran criollos, sepia, tortos, carrillera, pollo, costillas, champiñones y un sinfín de sabores. Son las propuestas de Siero de Pinchos, evento en el que participan una veintena de establecimientos hasta este domingo y que hacen las delicias de los comensales, que se sumergen en una ronda para intentar probar el mayor número de propuestas posibles. "Están todos buenísimos y cada vez hay más nivel", coinciden los clientes.
"El último mordisco" es la propuesta de Nerea Peláez en El Navarrín, de la Pola, local que acaban de adquirir y que el próximo 4 de octubre rebautizarán como “Lo de motorín”. De ahí que afronten su debut en el certamen con entusiasmo. "Está teniendo buena acogida, es bueno para la gente que les ofrezcamos cosas diferentes", incide Peláez. Su propuesta es una especie de "perrito asturiano", explica, antes de describirla así: "Es un tortu con chumichurri, chorizo criollo y queso de La Fueya".
El Corral de Gayo es otro de los clásicos participantes, en la plaza de Les Campes. "Corral roll" es su propuesta para esta edición. "Es hojaldre al estilo New York, relleno de ternera asturiana, terminado con un demiglace de la propia ternera y pistacho picado", explica Pelayo Gayo, mientras sirve una ronda de estos pinchos a Amalia del Camino, Gregorio Lavilla y Cristina del Álamo. "Está muy bueno. Que haya este campeonato es positivo para la hostelería y también para los clientes", coinciden los comensales, mientras leen las propuestas participantes, para ir preparando su ronda particular y degustar el máximo de pinchos posibles.
Un pan de gamba con guiso de setas y sepia rebozada con salsa picante y salsa japonesa se puede degustar en El Malaca, con “Bocados de sepia gochujang”. Los saborearon, entre otros, Sandra Villa, Natalia Rosa y Valentina Villa, encantadas con todas las propuestas.
