"Quiere gobernar lo suyo y lo de los demás, se cree el dueño de Asturias": la contundente respuesta de Noreña al alcalde de Siero

Cabreo y respuesta contundente de la teniente de alcalde de Noreña, Ana González, a Ángel García, regidor de Siero, a costa del proyecto de mejora de la N- 634 entre la Pola y Argüelles. "Quiere gobernar lo suyo y lo de los demás, se cree el dueño de Asturias y por ahí no vamos a pasar", afirma González.

El Alcalde sierense señaló este viernes cómo el plan para convertir el tramo de antigua carretera nacional en una vía interurbana con carril bici y senda peatonal, que supondría también la eliminación del cruce de El Berrón y la creación de una glorieta en este punto, se ha quedado olvidado "por culpa de Noreña". El proyecto iba a ser costeado por el Ministerio de Transportes con cargo a fondos europeos Next Generation, con un presupuesto de cinco millones de euros. Pero las reclamaciones del Ayuntamiento noreñense con respecto a los lindes entre municipios habrían hecho que los plazos se dilaten y ya no se esté a tiempo de justificar esta obra por dicha vía.

En la Villa Condal rechazan de plano este argumento, porque "a nosotros nunca se nos notificó que se iba a realizar ese proyecto, desconocíamos en qué consistía, y cuando por fin pudimos acceder a él, resulta que se apropiaba de terrenos de Noreña. Y no vamos a regalar territorio a nadie", advierte González. A ello se suma que "como estaba previsto un carril bici, nos cerraba la salida del polígono industrial, y no podemos permitirlo", asegura.

La teniente de alcalde de Noreña asegura que "los problemas se han generado por falta de diálogo", y afirma que "intentamos ponernos en contacto con el Alcalde de Siero en muchas ocasiones para hablar del asunto y nunca quiso. La última vez el pasado mes de julio".

Así que "si el proyecto se pierde, no es por nuesta culpa, sino porque Siero se cree con el derecho de hacer lo que le da la gana", zanja Ana González.