La Pola ya vive la feria de la segunda mano y el trueque: "Es como Wallapop, pero en persona"

La tradicional Feria del Trueque y Segunda Mano abrió sus puertas este sábado por la mañana con una notable afluencia de público en la plaza de abastos de Pola de Siero. El evento tiene lugar en horario de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00, mientras que de domingo abrirá de 11.00 a 15.00 horas. Cuenta con la participación de 55 expositores que ofrecen productos de segunda mano e intercambio, fomentando así el consumo responsable y la reutilización. Además de los puestos, la feria incluye dos talleres especialmente dirigidos al público juvenil y familiar: uno de coches reciclados, este sábado por la tarde, y otro de pintado de miniaturas para el domingo por la mañana.

El alcalde, Ángel García, y la concejala de Comercio, Patricia Antuña, visitaron la feria esta mañana. El regidor destacó que "la experiencia nos parece súper interesante: que la gente tenga un espacio en el que poder vender y dar una segunda o incluso tercera vida a aquellas cosas que todos acumulamos en nuestras casas y que, por distintos motivos, ya no utilizamos". "Es una especie de Wallapop, pero físico, con 55 expositores que no son empresas ni autónomos, sino vecinos y vecinas que aprovechan esta ocasión para deshacerse de objetos que, en muchos casos, llevan años sin usarse, añadió el regidor.

García señaló también que "este tipo de ferias no solo permiten recuperar algunos euros y deshacerse de cosas que ya no usamos, sino también contribuir a la economía circular, reutilizando y compartiendo lo que una vez fue útil para nosotros". A este respecto, valoró "muy positivamente" la actividad, destacando que el éxito siempre se ve en la participación de expositores y visitantes, recordando que esta iniciativa comenzó también el año pasado en Lugones, donde volverá a celebrarse próximamente, dada la alta demanda de la ciudadanía.