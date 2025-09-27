«El PP lo tendrá difícil para no apoyar el presupuesto, pero no vamos a entrar en diálogos de besugos», advierte Ángel García sobre las cuentas de 2026

"Al PP le vamos a hacer una oferta para que, por lo menos, tenga difícil no apoyar los presupuestos». Así se expresó este sábado el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, sobre las posibilidades de que el principal grupo de la oposición respalde las cuentas municipales que el gobierno pretende llevar en octubre al Pleno. El PSOE gobierna con mayoría absoluta en la Corporación, por lo que no necesita apoyos para dar luz verde a la propuesta. Sin embargo, tal y como indica el regidor, su objetivo es recabar el máximo consenso posible de los grupos políticos. En ejercicios precedentes logró el de Izquierda Unida (IU) y el de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, formaciones con las que no debería haber mayores problemas para que mantengan el voto a favor de cara al del año que viene.

García prevé reunirse con los populares entre el lunes y el martes, tras un primer contacto hace unos días en el que se pudo apreciar el desencuentro personal entre el alcalde y el portavoz popular, Juan Luis Berros, quien se negó a estrechar la mano del regidor al inicio de una reunión en la que ambas formaciones mantuvieron posturas de máximos. Así, el PP planteó una serie de propuestas que suponen inversiones millonarias y que, en algunos casos superan las competencias municipales, mientras que el gobierno se mostró dispuesto a aceptarlas en su integridad con la condición de que los populares se comprometieran ya a apoyar con sus votos no solo los presupuestos de este año, sino también los de 2026 y 2027, dado que las actuaciones que puso sobre la mesa la oposición precisan de una inversión plurianual.

«Es una obligación del equipo de gobierno hablar con todas las fuerzas de la oposición para escuchar y para intercambiar opiniones», indicó García tras completar la primera ronda de reuniones sobre los presupuestos. Pese a mostrar su «disposición» a incorporar iniciativas de los diferentes grupos municipales, el Alcalde dejó claro que desde el gobierno "no vamos a renunciar al proyecto que tenemos de Siero, que es mejor". «Dialogar sí, y nos caracterizamos por ello, pero no podemos estar eternamente en un diálogo de besugos que te paraliza», subrayó «Cepi». «Tenemos un proyecto de Siero muy claro, un programa electoral muy claro, y no vamos a parar para cumplirlo. Si en ese camino podemos sumar a más fuerzas y enriquecer nuestro proyecto con otras propuestas, lo hemos hecho y lo haremos también ahora», añadió

García confirmó que se reunió el viernes con los concejales de Vox para escuchar sus propuestas. «He hablado con Vox desde que soy alcalde y lo seguiré haciendo. Con ellos y con todas las fuerzas políticas», remató el Alcalde.