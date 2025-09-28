Martínez Camino, en la fiesta del Cristo de Santa Ana de la Pola: " El progreso no es salvación, puede ser la perdición"

Natural de Marcenado (Siero), el arzobispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, reivindicó este domingo durante su homilía de la misa del Cristo de Santa Ana «la locura del amor infinito de Dios» como «la razón profunda de la esperanza del hombre» en «un mundo regido por la mentira» y «los falsos profetas». «No os dejéis engañar, el progreso, el ser modernos, no es la salvación. Al contrario, puede ser la perdición», subrayó el prelado, quien recordó escenas de su niñez en Marcenado y la Pola.

«Solo Cristo es la salvación», proclamó Martínez Camino durante una celebración religiosa que llenó la iglesia parroquial de la Pola para la misa solemne de mediodía y en la que el obispo auxiliar de Madrid incidió en varias ocasiones en el sentido profundo de «un amor de Dios al mundo que le llevó a darlo todo, incluido su hijo».

El fuerte chubasco que cayó en torno a la una y media de la tarde impidió que saliese la procesión de regreso de la venerada imagen del Cristo de Santana hasta su capilla, para disgusto especial de los integrantes de la cofradía y de los niños que han hecho la primera comunión este año y que también estaban listos para participar en la marcha. «La lluvia también es una bendición de Dios, aunque a veces sea algo inoportuna», afirmó con una sonrisa resignada Martínez Camino, una vez confirmada la suspensión de la procesión y justo antes de la interpretación del himno del Cristo de Santana por parte del coro parroquial, que cantó la misa con brillantez bajo la dirección de Carmen Llavona.

Las celebraciones del Cristo dieron comienzo el pasado día 19, con la emotiva procesión de bajada del Cristo desde la capilla a la iglesia parroquial. El 20 arrancó la tradicional novena en el templo, dirigida, en este orden, por Juan José Llamedo (párroco de Valdesoto), Fermín Riaño (párroco de la Pola), José Santaclara (sacerdote adscrito a la parroquia de la Pola), Víctor Manuel Cedrón (párroco de Vegadeo-San Tirso), David Álvarez (párroco en Infiesto), Dimas Fernández (párroco de La Argañosa), Manuel Alonso (párroco de La Carrera) y Sergio Andrés Santa (párroco de Villalegre-La Luz).