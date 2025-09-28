"Por un mínimo de dignidad y responsabilidad, que dimita y pida perdón": el enfrentamiento entre los gobiernos de Siero y Noreña se recrudece
Ángel García arremete contra la teniente de alcalde de la villa condal: "No tienen iniciativas y boicotean proyectos"
J. A. O.
«Por un mínimo de responsabilidad y de dignidad, que dimita y pida perdón. No tienen iniciativas y se dedican a boicotear proyectos». Así reaccionó este domingo el alcalde de Siero, Ángel García (PSOE), a las declaraciones de la teniente de alcalde de Noreña, la independiente Ana González (IPÑ), en las que le achaca la pérdida de cinco millones de euros de fondos de la UE, para el plan de mejora de la N-634 entre la Pola y Argüelles, y le acusa de «querer gobernar en los suyo y en lo de los demás» o de «creerse el dueño de Asturias».
Visiblemente molesto por estas manifestaciones, García volvió a responsabilizar al gobierno de Noreña de que los plazos para ejecutar la actuación se hayan alargado hasta el punto de que ya no sea posible acceder a las partidas europeas Next Generation para financiarla. «Lo que tienen que aclarar es en qué perjudicaba a Noreña el proyecto, porque eso que dicen de los accesos no es cierto, ya que no se pierde ninguno», subrayó García, quien también retó a comparar «lo que se hace en Siero y lo que se hace en Noreña, estando ambos en el mismo lugar del área metropolitana».
El regidor repasó toda la tramitación de un plan que se puso en marcha en 2022 por iniciativa de Siero. «Redactamos el proyecto y se lo enviamos al Ministerio, que lo vio bien y propuso que se financiase con fondos Next Generation, con la condición de que, cuando la actuación estuviera lista, nos cedería la titularidad de la carretera», detalló García, quien lamenta que «Noreña entró en bucle con que la linde en un tramo está en el eje de la carretera e hizo que todo se retrasase hasta perder la ayuda europea» El alcalde sierense estima que el diálogo que reclaman desde la villa condal «no era necesario, puesto que se trataba de una actuación del Ministerio». «Tardaremos más, pero no renunciamos a este proyecto», concluyó el regidor.
