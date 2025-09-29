Condenadas dos personas por agresiones e insultos homófobos en la Pola: "Maricón de mierda, me das muchísimo asco"

Dos acusados de insultar y agredir en Pola de Siero a dos personas por la orientación sexual de uno de ellos reconocieron las acusaciones formuladas contra ellos por la Fiscalía del Principado de Asturias y aceptaron, cada uno, una condena de seis meses de prisión, el pago de una multa y el abono de sendas indemnizaciones a las víctimas. La sentencia, del Juzgado de lo Penal nº 1 de Oviedo, fue alcanzada con la conformidad de la Fiscalía, la acusación particular y la defensa de los acusados.

Los hechos se produjeron sobre las siete de la mañana del 1 de noviembre de 2021, cuando las víctimas se encontraban en el exterior de un pub de la calle Celleruelo y los acusados se acercaron a ellos y, refiriéndose a uno de los denunciantes le insultaron con expresiones tales como "maricón de mierda, eres un maricón de mierda, me das muchísimo asco, vete de aquí asqueroso, hijo de puta, nos las vas a pagar". Después, se marcharon del lugar.

Sin embargo, se volvieron a encontrar de nuevo en la plaza cubierta, a la altura de la calle Álvarez Parrondo. Entonces, una de las víctimas dijo a los ya condenados que si tenían algún problema con que su amigo fuera homosexual, momento en que los dos acusados les propinaron puñetazos. A consecuencia de estos hechos, uno sufrió una contusión nasal y en el ojo izquierdo y una herida inciso contusa nasal. El otro presentó un hematoma en el ojo derecho y depresión reactiva.

Los acusados reconocieron las acusaciones formuladas contra ellos por la Fiscalía y aceptaron, cada uno de ellos, una condena de seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por un delito contra la integridad moral del artículo 173.1 del Código Penal. Además, se les ha impuesto una pena de dos meses de multa con una cuota de ocho euros por un delito leve de lesiones, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas.

En concepto de responsabilidad civil, los acusados indemnizarán con 2.000 euros a una de las víctimas y con 500 euros a la otra, más los intereses legales correspondientes, y al Sespa, con la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los gastos médicos ocasionados.