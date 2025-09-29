Pintar en Agrosiero tiene premio: estos son los ganadores del concurso de dibujo
Los niños recibieron lotes de libros y juguetes como obsequio
Siero hizo entrega este lunes de los premios del Concurso de Pintura Infantil "El Mundo Rural" con la asistencia de la concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti, en el Palacio Marqués de Santa Cruz de Pola de Siero.
El certamen había sido convocado por el Ayuntamiento de Siero, con motivo de la celebración de Agrosiero 2025. En total se presentaron 14 obras y los obsequios han consistido en un lote de libros, juguetes y material escolar.
Los premiados han sido Nora Lombilla e Ignacio Martínez, en la categoría de 3 a 6 años; Marina Rajan y Mario Martínez, de 7 a 9 años y Elia Huerta y Marta Rodríguez, de 10 a 12 años.
