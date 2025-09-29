La Pola ya tiene fecha para la procesión del Cristo de Santa Ana, suspendida por la lluvia el pasado domingo

El Cristo de Santa Ana, una de las imágenes más veneradas de Pola de Siero, procesionará de vuelta a su capilla este martes, dos días después de la misa de fiesta en su honor. El fuerte chubasco que cayó el pasado domingo a la hora prevista para salir del templo impidió que tuviera lugar la procesión de regreso, para disgusto especial de los integrantes de la cofradía y de los niños que han hecho la primera comunión este año y que también estaban listos para participar en la marcha.

El párroco, Fermín Riaño, se ha apresurado a buscar una solución. Tras pedir permiso al Ayuntamiento, el recorrido entre la iglesia parroquial de San Pedro y la capilla de Santa Ana tendrá lugar este martes por la tarde. Será después de la misa diaria de las 19.30 horas, con lo que Riaño estima que la salida se produzca al filo de las 20.00 horas.

Los numerosos devotos del Cristo podrán así sacarse la espina del domingo, día en el que sí se celebró la misa en su honor oficiada por el arzobispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, natural de la parroquia de Marcenado. Las celebraciones del Cristo dieron comienzo el pasado día 19, con la emotiva procesión de bajada del Cristo desde la capilla a la iglesia parroquial. El 20 arrancó la tradicional novena en el templo, dirigida, en este orden, por Juan José Llamedo (párroco de Valdesoto), Fermín Riaño (párroco de la Pola), José Santaclara (sacerdote adscrito a la parroquia de la Pola), Víctor Manuel Cedrón (párroco de Vegadeo-San Tirso), David Álvarez (párroco en Infiesto), Dimas Fernández (párroco de La Argañosa), Manuel Alonso (párroco de La Carrera) y Sergio Andrés Santa (párroco de Villalegre-La Luz), quine fuera hasta hace poco diácono en Pola de Siero.

La del Cristo es una de las procesiones más esperadas por los fieles polesos, quienes ya acompañaron en masa a la imagen a la bajada en marcha nocturna. El regreso, este año también de tarde de forma excepcional, prevé juntar también a una marea de devotos hasta uno de los enclaves más singulares de la capital sierense.

La capilla fue destruida en la Guerra de la Independencia, en el año 1810, para ser de nuevo arrasada en la revolución de 1934. Fue reconstruida de nuevo en los años 50 del pasado siglo. Fue ampliada en los años 60 hasta obtener su actual configuración, y es también escenario cada año de la bendición del Domingo de Ramos.