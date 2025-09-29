El PP rechaza las condiciones del gobierno socialista de Siero para incorporar sus propuestas al presupuesto a cambio de apoyo a las cuentas: "Nos piden un cheque en blanco"

La propuesta lanzada por el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, para "poner muy difícil al PP" no apoyar la propuesta presupuestaria para 2026 no ha surtido efecto. Al menos, inmediato. Esa oferta casi irrechazable para el regidor consiste en que el gobierno acepte todas las actuaciones que los populares han presentado para su inclusión en las cuentas del año que viene, a condición de que el principal grupo de la oposición se comprometa desde ya no sólo a votar a favor de los presupuestos para el próximo ejercicio, sino también de los de 2027, dado que hay varias propuestas que obligan a una inversión plurianual o que atañen a otras administraciones. Según puso de manifiesto este lunes el portavoz popular Juan Luis Berros, su grupo podría apoyar las cuentas para 2026, pero en ningún caso comprometerá ahora su apoyo a las del año siguiente. De esta forma, las posibilidades de que el presupuesto que irá a Pleno en octubre salga adelante con los votos a favor de los dos grandes partidos se aleja, aunque las negociaciones no están cerradas.

Tras el primer encuentro de la semana pasada, Juan Luis Berros y García mantuvieron este lunes una nueva reunión sobre las cuentas municipales. El PSOE cuenta con mayoría absoluta en la Corporación, pero aún así quiere contar con el máximo de apoyos a una propuesta a la que, en principio, podrían sumarse IU y la Plataforma Vecinal de La Fresneda, como ya hicieron en ediciones precedentes. Tras la cita, el portavoz popular reconoció que podría darse un apoyo a las cuentas de 2026, "con matices", pero no así a las del 2027. ¿El motivo? "Será un presupuesto electoralista, ya que es el año de los comicios, municipales, y nosotros no vamos a dar un cheque en blanco al PSOE", afirmó Berros, que rechazó fotografiarse sentado a la mesa con el regidor, al que rehusó dar la mano en el primer encuentro.

Por su parte, García destacó que desde el gobierno han "atendido todas sus peticiones, pero, lógicamente, en un marco temporal que trasciende de un ejercicio les hemos hecho una oferta de apoyar el presupuesto del 26 y del 27 para incluir todo lo que piden". "Tienen que apoyar los presupuestos, porque en uno solo no da tiempo por la tramitación que lleva y por la financiación. Si firman apoyar el presupuesto del 26 y 27, pues incluiremos todas las partidas que piden",subrayó el regidor, quien dejó claro que "el resto serán una decisión del equipo de gobierno". "Hemos hecho un esfuerzo grande por asumir estas peticiones que hace el Partido Popular; si están dispuestos a firmar un acuerdo presupuestario de dos años, que son los que calculamos que nos pueden llevar las actuaciones, aunque incluso alguna llegaría a 2028, nosotros estamos dispuestos a asumirlas con los matices que les hemos hecho", concluyó el regidort

Aunque se abre al acuerdo para 2026, Berros vincula la decisión definitiva a "un encuentro con todo el grupo municipal. Es más, da por "casi seguro" que trasladará una contraoferta al gobierno. "Hay algunas cuestiones que no aceptamos, como que se nos dice que se retomará la actividad de la Oficina Municipal del Consumidor a través del registro municipal, cuando eso es no hacer nada", lamentó el portavoz popular, que tampoco ve bien que el Ayuntamiento someta a auditoría previa la asimilación de las cooperativas del agua al ámbito municipal. "Pedíamos unas condiciones de gratuidad o de condiciones muy ventajosas para ellas", subraya. De igual forma, tampoco acaba de ver claro que no se pueda agilizar la pasarela del Carbayu o la construcción de una acera en Lieees, que, según afirma, "no parece una obra ni tan complicada ni tan costosa como para no poder hacerla el año que viene".

"El apoyo podría darse a los presupuestos de 2026, con matices que tendremos que estudiar. Y casi seguro, sin ser un no rotundo, que los de 2027 no contarían con nuestro apoyo", resumió Berros, quien también precisó que "en ningún caso vamos a apoyar cosas que queden fuera de nuestras ideas".